Máme s Marthou třaskavý vztah, ale jenom z jedné strany, říká Ondříček

„Doma nejsem režisér. Rozhodně ne. Máme s Marthou třaskavý vztah, ale troufám si říct, že jenom z jedné strany. Marta má syrské kořeny, občas se pohádáme, občas po mně něco hodí,“ přiznal David Ondříček v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Jednou mě polila pivem a já jsem ji požádal, jestli bychom mohli problémy řešit trošku po evropsku. Martha má ale dobré srdce. Jednou po mně hodila notýsek, ale řekla, že předtím z něj vyndala tužku, aby mi nevypíchla oko. I v afektu tam ta evropská část mozku je. Jinak se máme dobře,“ zhodnotil.

Kromě rodiny samozřejmě přišla řeč i na práci. Ondříček potvrdil letité spekulace kolem fetování během natáčení kultovního filmu Samotáři z roku 2000.



„Část rozpočtu na Samotáře padla na marihuanu pro Macháčka. Zjistili jsme, že Jirka Macháček k hereckému výkonu potřebuje malinko dopingu, což byla ta marihuana. Nemuselo toho být moc, myslím, že jsme se v pohodě vešli do povoleného množství,“ pobavil diváky režisér.

David Ondříček a Martha Issová

David Ondříček momentálně slaví úspěchy se svým nejnovějším filmem Zátopek, který natočil navzdory radám Miloše Formana. S oscarovým režisérem se zná i díky svému otci, kameramanovi Miroslavu Ondříčkovi.

„Film o Zátopkovi mi rozmlouval skoro každý. Miloš Forman říkal, že závod je ve skutečnosti vždycky zajímavější než ve filmu. Rozmlouval mi to, bohužel už mu výsledek nemůžu ukázat. Tátovi to téma přišlo dobrý, líbilo se mu. Radil mi i nějaké vizuální věci, jak by to zakončil a podobně,“ zavzpomínal.

Právě Miroslav Ondříček svého syna k tématu přivedl. „Když mi bylo osm nebo devět let, vyprávěl mi příběh o Zátopkovi z knížky Plná bedna šampaňského od Oty Pavla. Ta povídka se jmenuje Jak tenkrát běžel Zátopek. Mně se jako malému moc líbila. Od té doby je to můj hrdina,“ dodal David Ondříček.