Jsme se ženou šťastní, po jiných už nekoukám, říká David Limberský

Během adventu jste si našli čas i na módní přehlídku Zuzany Lešák Černé v Plzni. Jak moc prožíváte Vánoce?

Lenka: Pro nás jsou to krásné svátky. Sejde se celá rodina a jsme všichni spolu, takže my se na Vánoce pravidelně moc těšíme.

Kdo ve vaší rodině bývá hlavním hostitelem?

David: Tak asi manželka, ta tomu nejvíc rozumí. Postaráme se samozřejmě o všechny. Většinou se sejde celá naše velká rodina, těch lidí je tam hodně a těch starostí je kolem všeho také dost.

Jak moc dopředu řešíte dárky, stromeček a osvětlení?

Lenka: Asi tím stylem, že měsíc před Vánoci nemáme ani jeden dárek, nebo tedy já nemám... (smích). Nevím, jestli ty už něco máš?

David: Něco už mám.

Lenka: Takže většinou na poslední chvilku. Bohužel.

Kam před sebou schováváte dárky? Ve společné domácnosti to není jednoduché.

David: My máme každý vlastní šatnu, takže si to zamykáme do svých šaten, kam tomu druhému nechodíme.

Píšete si vzájemně svá vánoční přání na dárky, nebo si potajmu sami průběžně občas poznamenáte, co se tomu druhému líbí a o čem se zmínil?

Lenka: Upřímně? Nepíšeme si seznamy přání, ani si potajmu nic nezapisuji. Doteď jsem se vlastně ani nezeptala, co bys vlastně pod stromeček chtěl? Máš nějaké přání?

David: Já mám skoro všechno, takže je těžké mi kupovat dárky. Ale když je to upřímné a od srdce, tak mi to vždycky udělá radost. A nemusí to být ani drahý dárek.

Dokázalo vás jako děti něco rozčílit, když jste to našli pod vánočním stromečkem?

Lenka: To je otázka spíš na manžela. Ten mi vždycky říká, že dostal kdysi boty jak v Pelíšcích.

David: Dostal jsem boty. A jo, jako v Pelíšcích jsem si kolikrát připadal. (smích) Ale ne. Naši neměli zase tolik peněz, ale snažili se. Spíše mě mrzelo, že si kolikrát dokonce brali půjčky na to, aby nám dětem udělali hezké Vánoce. Takže klobouk dolů před nimi. My jsme Vánoce měli vždy poměrně hezké.

Snažíte se teď rodičům vrátit ty jejich oběti a péči, když jste teď zaopatřen a daří se vám?

David: Rodiče se o mě starali vždycky fantasticky. Zda jim to vracím, by byla spíše otázka pro ně. Ale myslím si, že jim dopřáváme to, co si zaslouží.

Vzpomenete si na první neskromný dárek, který jste nadělil sám sobě?

David: Asi to byly drahé značkové hodinky, to jsem si udělal radost. Ale bude to určitě už takových jedenáct let nazpět.

Lenka: A první auto ne?

David: První auto taky. To už je taky strašně dávno. Byl to nový passat a tenkrát jsem ho měl první v Plzni, takže jsem byl za velkého frajera.

Co si ráda dopřejete vy?

Lenka: Teď, co máme maličkou, tak spíše jako první dopřávám jí. Kdysi jsem nakupovala do šatníku pro sebe. To šlo trošičku stranou, teď se snažím „čančat“ malou. Já si dopřeji ráda, ale jak je člověk starší, tak už upouští od těch materiálních věcí, alespoň tedy co se týká nás. Máme rádi krásné zážitky, dobré večeře, dopřejeme si hezkou dovolenou. Spíše nás teď těší relax a odpočinek.

Kdo z vás dvou dceru více rozmazluje?

Lenka: Myslím, že je to stejný. Snažíme se ji nějak vést. Nechceme, aby byla úplně rozmazlené děťátko, to určitě ne. Oba ji myslím rozmazlujeme celkem zdravě.

David: A já si myslím, že manželka je v tom o fous lepší než já.

Až bude dcera dospívat, budete se snažit, aby dostala dost peněz na pizzu a kino a nevymýšlela jako teenager hlouposti?

David: Chceme, aby si šla dcera po své vlastní cestě. Samozřejmě jsme její rodiče a budeme ji vždycky podporovat. Ale určitě bychom chtěli, aby neměla vše v životě zadarmo a aby si něco vybudovala sama.

Lenko, coby maminka po porodu jste v úžasné formě. Byla to těžká dřina?

Lenka: Děkuji. Já ještě úplně necítím, že by to byla ta původní forma, ale každopádně moc děkuji. Snažím se na sobě nějakým způsobem pracovat. Ale vždycky by to mohlo být ještě lepší, takže doufám, že to ještě lepší bude. (smích)

Co na to David, když má doma takovou sexy ženu?

David: Už nekoukám po jiných holkách, to je jasný! (smích) Ne, myslím si, že jsme spolu šťastní, máme se rádi a je to na nás vidět.