„Dara ulovila Nedvěda? Bylo to přesně naopak,“ prozradila zpěvačka

„Dovolím si tvrdit, že aktuálně neexistuje v Čechách ani na Slovensku nikdo, komu by uniklo, že Dara ulovila medvěda, tedy pardon, Nedvěda. Přesně tak to stálo na titulce jednoho ze slovenských bulvárů. (Btw, bylo to přesně naopak.),“ rozpovídala se na svém Instagramu zpěvačka.

„A všude jinde se ve velmi podobném duchu, někde více, někde méně, bulvárním způsobem řeší náš vztah. A je to tady. To, na co jsme se oba netěšili, ale věděli jsme, že k tomu jednou dojde. Jen nevím, kdo je na tom hůř... Zda ti, které to vůbec nezajímá a vyskakuje to na ně i z konzervy, nebo my, jejichž životy se dopodrobna rozpitvávají. Jako kdyby někdo z vás chtěl slyšet názor na to, jestli se k sobě s manželem nebo přítelkyní dost hodíte, nebo jste trvali na tom, aby ale opravdu všichni dopodrobna znali seznam vašich bývalých partnerů a byli obeznámeni s výčtem vašich omylů a chyb,“ uvedla dále Dara.

„Každopádně těm, kteří se radují s námi a přejí nám to, děkujeme. I my jsme jen lidé, máme rodiny, děti, minulost i sny. Nejsme dokonalí, ale myslím, že máme oba srdce na pravém místě. I proto svého „nového“ muže miluji a stejně jako on stojí při mně, stojím i já při něm. V dobrém i ve zlém,“ uzavřela příspěvek veřejným vyznáním.

Dara Rolins svou první desku vydala už v 9 letech, ve 12 pak ovládla hitparády duetem Zvonky štěstí, který nazpívala s Karlem Gottem. Jako porotkyně se objevila v soutěžích Česko Slovenská SuperStar a Hlas ČeskoSlovenska. S expřítelem Matějem Homolou má dceru Lauru.

V roce 2011 se dala dohromady se slovenským raperem Patrikem Vrbovským, který vystupuje pod jménem Rytmus. Rozchod oznámili v lednu 2018.

Bývalý fotbalový záložník a reprezentant Pavel Nedvěd byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Evropy v roce 2003. Je dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy (1996, 2004), vítěz Poháru vítězů pohárů a Superpoháru UEFA, čtyřikrát Fotbalista roku ČR a Sportovec roku ČR 2003, mistr Československa a dvojnásobný mistr ČR a Itálie. Pelé ho roku 2004 zařadil mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů. Od října 2015 je viceprezidentem Juventusu Turín.

Fotbalista má s manželkou Ivanou dvě děti, syna Pavla a dceru Ivanu. Rozvedli se před pár týdny. Fotbalista před zpěvačkou tvořil pár s parkurovou jezdkyní Lucií Anovčínovou.