Dostávala jsem nabídky k sexu, muži mě chtěli zkrotit, říká Dana Morávková

„Seznámili jsme se při práci. Byl jsem osloven, abych se podílel na muzikálu Kabaret v Divadle Na Zábradlí. Jel jsem tam tramvají s tím, že to odmítnu. Byl to takový pohnutý den, ukradli mi totiž zrovna auto,“ zavzpomínal Petr Malásek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Tehdejší umělecký šéf divadla, Petr Lébl, mi vysvětlil celou koncepci a řekl mi, že choreografii bude dělat členka tehdejšího souboru, Dana Morávková, která se mi vždycky moc líbila. To mě zlomilo. Poprvé jsme se potkali ve studiu při natáčení hudby – a od toho dne jsme byli spolu, a ještě jsme se nerozešli,“ vzpomíná klavírista a skladatel na osudové setkání.

„Po natáčení hudby v tom studiu jsme šli celý soubor do takové čtyřky hospody, jmenovala se Pohádka, zůstali jsme sami dva u stolu a povídali si. To povídání skončilo až v půl druhé ráno před domem mojí mámy. A druhý den, když jsme se potkali v divadle, mě Petr požádal o ruku,“ překvapila Morávková.

„Ale nevzala si mě hned, až po roce, na den přesně před čtyřiadvaceti lety,“ dodal Malásek. V den natáčení talkshow slavili manželé výročí svatby. Tvrdí, že u nich doma se žádné karamboly ani žárlivé scény nekonají.

„Když jsem točila seriál Rodinná pouta na Primě, dostávala jsem spoustu nabídek na sex. Někteří pánové mi psali, co všechno by se mnou prováděli. Hlavně Slováci psali, že mě zkrotí. To bylo sado maso,“ vzpomínala Morávková.



„Mě zase tehdy ženy litovaly, zvaly mě na oběd, že to s tou Andreou (Danina negativní postava ze seriálu Rodinná pouta) musím mít hrozný,“ dodal se smíchem Malásek.