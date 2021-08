Orgasmy předstírám. Muži to mají horší, říká pornoherečka Daisy Lee

Proč už není podle Karolíny Urbanové pornoprůmysl jako kdysi a jak by měl vypadat její budoucí partner, o tom promluvila v rozhovoru pro web Brainee.sk.

Kdy jste začala s pornem? Věděla jste dlouho, že se chcete věnovat právě této práci?

Erotika mě vždy lákala. Začala jsem už v osmnácti, protože jsem chtěla rychle peníze za málo práce. Měla jsem tehdy přítele blbce a musela jsem se uživit, jinak bych skončila na ulici. Školu jsem ukončila před maturitou, věděla jsem, že mě vyhodí. Přestěhovala jsem se z Příbrami do Prahy a začala s pornem. Když mě oblékli do korzetu, hned jsem věděla, že tuto práci chci dělat.

Jak to momentálně vypadá s pornoprůmyslem?

Celý pornoprůmysl už dlouho upadá. Dříve lidé museli za videa platit a byly i DVD. Dnes je vše zadarmo. Produkce nevydělávají jako kdysi a nejoblíbenější začíná být amatérské porno. Mě si zarezervují Němci. Ti si zaplatí herečku, natočí s ní amatérské video a pak ho prodávají. Funguje to lépe, než na první pohled dokonalá videa. Mnoho pornohereček si zakládá své vlastní produkce a díky tomu více vydělávají. To nepotřebuji. Pro mě jsou má videa vlastně jen reklama na eskort.

Spolu s lockdownem vzrostlo sledování porna. Jak ho ovlivnila pandemie z druhé strany, co se týká produkce?

Jednu dobu jsme vůbec nenatáčeli. Vše se stoplo. Pro nás je to výhoda, je tu mnoho produkcí, které točí pro další, které si je najmou a kterým pošlou jen výsledné video. Česko a Maďarsko jsou země, kde se porno natáčí nejvíc. Natáčeli jsme i z domova. Naučili nás posílat videa a pak vždycky jen přišly peníze. Velmi oblíbená byla v průběhu lockdownu videa s rouškami. Také jsem tak točila a bylo to vtipné. Na jednu stranu fajn, že jsem nemusela řešit výraz tváře, na druhou stranu to popravdě moc nechápu.

Dokáže dnes natáčení porna člověka uživit?

Určitě ano, ale je těžké se v branži udržet. Dívek je spousta a oni chtějí stále nové, takže práce postupně ubývá. Nedá se spolehnout na to, že každý měsíc si vyděláte nějakou konkrétní sumu. Někteří rychle vydělají a rychle zas vše utratí, neznají hodnotu peněz a pak nemají nic. Také jsem v minulosti dost utrácela, ale přestalo mě pak bavit, že jen makám a nic z toho nakonec nemám. Vždycky jsem z toho chtěla mít něco víc, tak jsem si založila značku oblečení a jsem ráda, že vydělané peníze investuji právě do ní a do své budoucnosti. Primárně mě živí eskort a Instagram.

Kolik vyděláváte měsíčně?

Přesnou částku neřeknu. Vydělávám pěkné peníze, žiji nadstandardní život, platím firmu, dva zaměstnance a drahý byt. Myslím, že vydělávám slušné peníze. A je jich stále víc.

Kdo to má podle v pornoprůmyslu náročnější? Muži nebo ženy?

Na tisíc procent muži. Většinou musí prorazit skrz gay porno. Nikdo k ženě do videa hned neobsadí neznámého chlapa, protože produkce by přišla o peníze. Otestují ho a pak přejde na heterosexuální porno. Dívky se stále mění, protože je to primárně hlavně o nich. Dobrých chlapů je asi deset a ti se stále točí. Píchají si pak injekce do penisu, aby fungovali. Až to dojde postupně do stádia, že bez nich už nedokážou fungovat vůbec. Kromě toho mají méně peněz a tolik práce, že kašlou na soukromý život. A stále tam není ani žádná jistota, že se někam probojují.

Je něco, k čemu byste se nedala přemluvit?

Dostala jsem nabídky na černochy, které jsem odmítla. Ale vím, že to někdy přijde. Nikdy bych ale nenatáčela sex se zvířaty nebo fekálie. Vím, že se to dělá, ale je to nechutné.

A teď otázka, která nedá mnoha lidem spát. Jsou orgasmy v pornu jen hrané?

Pár dívek mívá orgasmus při natáčení doopravdy. Ale vždy, když jsem natáčela já, jen jsem to hrála. Je to pro mě práce, nedokážu si to užít. Když jsem měla poprvé předstírat orgasmus, přetáčelo se to asi dvanáctkrát. Dnes už to dokážu zahrát velmi reálně. Vlastně vše, co můžete vidět v mém pornu je hrané. Moje soukromí je však úplně jiné.

Jak dlouho trvá natáčení? Máte jako herečka možnost ovlivnit co a jak se bude natáčet?

Každá herečka má na výběr, co chce točit. Jsou agentury, kde si v dotazníku zaškrtnete, zda chcete natáčet jako dívka i s ostatními dívkami, zda se nebráníte análnímu sexu, fistingu a podobně. Když jdeme točit, dopředu vím, o co půjde a s kým se natáčí. Délka natáčení je různá, záleží na produkci. Někdy je to celý den. Anál musí být rychle, protože to není úplně jednoduché, ale lidé to chtějí. To se natáčí přibližně tři až pět hodin. Nejdříve se řeší make-up a vizáž, oblečení, pak fotografie a podobně. Není to jen o tom, že přijdeme, natočí se sexuální scéna a jdeme domů.

Měla jste někdy osobní krizi, kdy jste si řekla, že s pornem skončíte a začnete se věnovat něčemu jinému?

Nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych skončila. Spíš byl problém v tom, že práce bylo moc. Pak to začne člověk chvilkami až nesnášet a nedává do toho ze sebe sto procent. Nikdy nepochopím herce, kteří točí nonstop a jsou v pohodě. To bych nezvládla. Věkem jsem změnila názor. Nebavím se s nikým z branže, protože jsou všichni falešní. Stojím mimo to všechno. Dospěla jsem.

V minulosti jste řekla, že nemáte příliš dobrý vztah se svou matkou. Změnilo se od té doby něco?

S mámou nekomunikuji. Neviděly jsme se pět let. Já jsem už ztratila zájem, protože když ho nemá ona, tak ani já. Ale i kdybychom se zase začaly bavit, myslím, že ona by to nezvládla. Z její strany tam byla i závist. Například mi ostřihala vlasy a pak si šla dát své prodloužit. Byla jsem u psycholožky a ta mi řekla, že matky často vidí mladé dcery a na sobě už vnímají to stárnutí. I u chlapů to vidím, když dělám eskort. Čtyřicetiletí od nich utíkají za třiadvacetiletou holkou. Já mám jen strach, že ve čtyřiceti budu mít komplexy, když vím, jak to chodí.

Koncem roku jste si prošla náročným rozchodem. Přehodnotila jste poté své požadavky na muže?

Byl to můj nejtěžší rozchod a jakási poslední naděje na to, že existuje někdo normální. Napovídal mi všechno možné a já jsem věřila, že mě má rád. Pak mě opustil v nejhorším období, kdy jsme měli být v karanténě. Najednou jsem viděla, jaká je realita. Jen se na mně přiživoval a měl problémy s egem. Když jsem se snažila náš vztah zachránit, dělal vše proto, abychom se rozešli. Pak všude chodil a vyprávěl, že jsem ho už přestala bavit. Dělalo mu dobře vidět, jak se trápím.

Co musí mít chlap, aby získal srdce Daisy Lee?

Jsem citlivá a úplně jiná, než mě lidé znají z videí. Když mám chlapa, miluji ho a jsem mu věrná. Vím, že je to asi hloupé takto říct. Ale pro mě jsou práce a soukromí dvě různé věci. Mám typ mužů, který se mi líbí. Svalnatí a potetovaní. Chci, aby na tom chlap byl stejně jako já, a to i finančně. Musí zvládat můj životní styl, být vyspělý, vypořádaný sám se sebou a nemít problém s egem. Hlavně chci chlapa, který si nepotřebuje něco dokazovat na Instagramu. Takového ale dnes těžko najdu, takže mám asi smůlu.

V prosinci jste se rozhodla rozjet hudební kariéru. Jak tento nápad vnímáte s odstupem času?

Moc mě to baví. Byl to pro mě jakýsi lék po rozchodu. Kdyby nebyla pandemie, ani bych se k tomu nedostala. Naučila jsem se sama i hrát a pro lidi je to zajímavé mě takto vidět. Oceňují to a vnímají to jako umění, není v tom žádná negativní nálada. Když tě lidé vnímají jen jako pornoherečku, nemají žádnou úctu, je to jiné. Určitě toho nelituji. Baví mě to a myslím, že jsem se v tom našla.