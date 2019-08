Čtvrtá manželka je konečně ta pravá, pochvaluje si Cleese z Monty Pythonů

„Napočtvrté to konečně vyšlo! Doporučuji to všem. Musíte hledat, dokud nenajdete takovou manželku, se kterou to bude opravdu klapat“, řekl John Cleese v rozhovoru pro televizní pořad Lorraine na stanici ITV.



Ačkoliv herec oslaví letos již své osmdesáté narozeniny, připadá si po boku své ženy o mnoho let mladší. „Osmdesát! Nemohu tomu uvěřit. Necítím se na svůj věk. Mentálně je mi tak třiačtyřicet. Přál bych si, aby mi tolik bylo i ve skutečnosti,“ svěřil se Cleese.

„Klíč ke štěstí může spočívat v tom, že se obklopíte lidmi, se kterými se činíte vzájemně šťastnými. Člověku stačí uvědomit si, že ke štěstí potřebuje vlastně v podstatě opravdu málo,“ míní herec.

„Narozeninová oslava bude. A musím to zařídit tak, aby na ni nedorazil nikdo z Monty Pythonů. Nechci, aby se mi tam poflakovali nějací špinaví rytíři,“ odpověděl Cleese se smíchem na otázku, zda chystá narozeninový večírek.



John Cleese a Jennifer Wadeová se vzali před sedmi lety. Poprvé se herec ženil v roce 1968. S americkou spisovatelkou a herečkou Connie Boothovou (75) má Cleese dceru Cynthii (44). Jeho druhou manželkou byla od roku 1981 herečka Barbara Trenthamová (†68), která mu porodila dceru Camillu. Rozvedli se v roce 1990. O dva roky později skončil herec potřetí u oltáře. Tentokrát s americkou psychoterapeutkou Alyce Faye Eichelbergerovou (74). Ani jim vztah nakonec nevyšel.

Herec John Cleese při natáčení olympijských spotů z kampaně Žijeme Londýnem 2012)

Komik opustil koncem minulého roku Velkou Británii a přestěhoval se do Karibiku. Uvedl tehdy, že důvodem je mimo jiné jeho znechucení ze lží a malicherností britských médií.



„Před několika lety jsem řekl, že Londýn už není dávno anglickým městem. Od té doby mi téměř všichni mí přátelé ze zahraničí tento názor potvrdili. Takže na tom musí být něco pravdy. Také jsem poznamenal, že Londýn byl městem Spojeného království, které nejsilněji hlasovalo pro to, abychom zůstali v EU,“ zopakoval Cleese na Twitteru.

Příspěvek odsoudil komik Dom Joly, podle něhož je Cleese pokrytec. „Je to rasistický příspěvek od muže, který sám žije na karibském ostrově, ironie tohoto faktu je šílená,“ napsal.

Britská hvězda, která v roce 1999 odmítla šlechtický titul, dlouhodobě a hlasitě zastává volební a tiskové reformy v Británii. Pro své útočiště si nyní Cleese vybral karibský ostrov Nevis se zhruba 11 000 obyvateli, kam se spolu s manželkou přestěhoval loni na podzim.



