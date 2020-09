Tywin Lannister ze Hry o trůny vyrazil s o 20 let mladší partnerkou na pláž

Hvězda seriálu Hra o trůny Charles Dance a jeho přítelkyně Alessandra Masi si vyrazili na romantický výlet do Benátek, kde se koná 77. ročník známého filmového festivalu.

Partneři zde trávili společně čas koupáním a polibky, odpočinkem v místních kavárnách či romantickými procházkami po plážové promenádě.

Alessandra Masi pochází z italské Boloně, ve filmovém průmyslu funguje jako producentka už třicátým rokem. S britským hercem se seznámila před dvěma lety díky společné práci na filmu The Book of Vision, natáčeném v Itálii. Až nyní se však poprvé společně objevili na veřejnosti jako dvojice.



Charles Dance, známý také jako představitel Lorda Louise Mountbattena z historického seriálu Koruna, se v minulosti svěřil s tím, že rozvod se svou bývalou manželkou Joannou Haythornovou nesl velmi těžce.

„Seznámili jsme se v mých devatenácti letech. Upřímně lituji toho, že naše manželství skončilo. Byla to z velké části má chyba. Nebyl jsem zkrátka ten nejlepší manžel. Ale naštěstí jsme s mou bývalou ženou dokázali zůstat blízkými přáteli,“ řekl herec, který v jednom z rozhovorů přiznal, že má slabost pro výrazně mladší ženy.



Před rozvodem s Haythornovou byl Charles Dance spojován s herečkou Emilií Foxovou, v letech 2003–2005 žil herec dva roky s o třiatřicet let mladší hereckou kolegyní Sophií Mylesovou, později chodil také nějaký čas s o šestadvacet let mladší modelkou Shambhalou Martheovou, se kterou se seznámil při nákupech na ovocném trhu. V pětašedesáti letech se pak dal dohromady s o pětadvacet let mladší malířkou Eleanor Boormanovou, rozešli se v roce 2012 krátce poté, co se narodila jejich dcera Rose.

„Miluji krásné mladé silné ženy, které dokážou přežít v dnešním muži ovládaném světě. Ale stejně tak miluji svou nezávislost,“ říká herec, který má za sebou dlouhou a úspěšnou hereckou kariéru.

Kromě zmiňovaných seriálů se Charles Dance objevil například ve filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět, v hollywoodském trháku Kód Enigmy, kde si zahrál společně s Benedictem Cumberbatchem, a zazářil také v nové adaptaci Drákuly. Kromě práce na filmu propůjčil Brit svůj hlas také nilfgaardskému císaři Emhyrovi var Emreisovi v populární videohře Zaklínač 3.

10. července 2019