Céline Dion poznala manžela už ve dvanácti letech, dělal jí manažera

Jak se seznámili? Rodina Céline Dion věděla, že má skvělý pěvecký hlas a byli přesvědčeni, že by o její talent mohl mít zájem nějaký manažer. V roce 1980, když bylo zpěvačce pouhých dvanáct let, poslali videokazetu s jejím zpěvem slavnému producentovi z Kanady René Angélilovi.

René byl ze záznamu nadšený, pozval ji k sobě, aby mu zazpívala živě a hned si uvědomil, že bude hvězda. Vzal si půjčku, zastavil bance svůj dům, a to všechno proto, aby rozběhl kariéru mladičké Céline Dion. Jako její manažer působil pět let.

Oba tvrdí, že spolu začali mít vztah až v momentě, kdy Céline Dion dosáhla plnoletosti. Vztah, už kvůli šestadvacetiletému věkovému rozdílu, tajili před veřejností. A to i poté, co se v roce 1991 zasnoubili. Až v roce 1994 se veřejnost dozvěděla, že jsou spolu. Oznámili to originálně. Jako nenápadnou větu na albu The Color of My Love. Ten samý rok se také vzali.

Ačkoli jejich seznámení bylo docela zvláštní, manželství patřilo až do úmrtí Reného k nejstabilnějším. Když v roce 1999 Renému poprvé diagnostikovali rakovinu, Céline Dion si dala dvouletou pracovní pauzu, aby se o něj mohla postarat. Po návratu rakoviny, na sklonku jeho života, ho musela i krmit. Manželé byli 21 let, znali se dlouhých 28 let. Zdá se, že nakonec to byla přeci jen láska.