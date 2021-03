Sex s jinými páry ze mě udělal lepšího člověka, říká o polyamorii režisérka

„Najít v sobě sílu objevovat pomocí polyamorie komplikovanější vášnivé aspekty své povahy bylo klíčem k tomu, abych probudila svůj vnitřní hlas a bezbřehou kreativitu. V důsledku mi to pomohlo bojovat s depresemi i úzkostmi a vypořádat se s anorexií, kterou jsem trpěla v dospívání,“ popsala v článku Caroline Rudy Giuliani.



Sama sebe nazvala bisexuálním jednorožcem, který se snaží hledat partnery toužící po někom třetím do milostného vztahu zahrnujícího společné sexuální prožitky.

„Vždy předtím jsem mívala jen jednoho partnera. V monogamním vztahu mi vždy něco chybělo. Jen jsem to nedokázala pojmenovat. Sex s jinými páry ze mě nakonec udělal lepšího člověka v mnoha směrech,“ vysvětluje s tím, že nyní si vše jak se patří vynahrazuje a objevuje naplno různé stránky své sexuality.

V Čechách je velkou zastánkyní polyamorie, tedy několika milostných vztahů současně, herečka Tereza Těžká (25), divákům známá jako jedna z představitelek náctiletých dívek v dokumentu o sexuálních predátorech V síti.

Ačkoliv je vdaná, přiznala, že momentálně má kromě manžela Honzy i dalšího partnera a partnerku. Těžká nepovažuje polyamorii oproti monogamním vztahům za lepší, jen zkrátka jinou.



„Je to jen můj styl života, který jsem si vybrala dobrovolně, stejně jako moji partneři. Často se setkávám s reakcemi, kdy lidé nechápou, proč sdílím něco takto intimního, přijde jim to nenormální nebo úchylné, přijde jim, že by o tom člověk snad ani veřejně mluvit neměl,“ podivuje se herečka a s kritikou nesouhlasí.

„Neděláme nic, co by někomu či nám samotným ubližovalo. Mluvíme tady o lásce, o pevných vztazích, o lidech, které miluji a nebudu je tajit jen proto, že polyamorní vztahy ještě u nás nejsou běžné. My se máme a máme se rádi,“ dodala Těžká, která v dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu ztvárnila dvanáctiletou Michaelu Soukupovou.

