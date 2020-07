Brooklyn Beckham se v jednadvaceti zasnoubil, rodiče mu to schvalují

Brooklyn Beckham před Nicolou nevydržel v žádném vztahu déle než pár týdnů. V tom nejdelším s Hanou Crossovou tropili veřejnou ostudu téměř na každém večírku a společenské akci, když se před přítomnými často hádali.

Nynější partnerka má na něj pozitivnější vliv, jsou spolu osm měsíců a zatím bez emočního výlevu na veřejnosti. Navíc společně teď tráví karanténu, která prověřila, že spolu umějí vycházet, i když jsou denně zavřeni na malém prostoru.

„Brooklyn se chlubí kamarádům v Los Angeles, že se s Nicolou zasnoubili. Mezi přáteli je to už běžně kolující informace. Jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Pro celou rodinu je to vzrušující zpráva, protože si myslí, že po několika divokých vztazích se Brooklyn konečně usadil,“ cituje deník The Sun.

Později zasnoubení potvrdil i samotný Brooklyn Beckham. „Před dvěma týdny jsem svou spřízněnou duši požádal o ruku, a řekla ano,“ napsal na Instagramu.

Když začal fotbalista David Beckham randit s hvězdou Spice Girls Victorií Adamsovou, bylo mu dvaadvacet, jí o rok víc. Módní návrhářka prohlásila, že je ze zasnoubení svého syna opravdu nadšená.