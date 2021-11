Přemýšlím o dalším dítěti, touží před čtyřicítkou po dceři Britney Spears

„Přemýšlím o tom, že bych mohla mít ještě jedno dítě. Zajímalo by mě, jestli na tomto obrázku je holčička. Vytahuje se na špičky, aby na něco dosáhla, to je jasné,“ napsala Britney Spears k černobílé fotce na Instagramu, na níž jsou nožky malé dívky.

Zpěvačka má sama již dva syny z manželství s tanečníkem Kevinem Federlinem. Moc si jich ale v životě neužila. Poté, co se v roce 2009 psychicky zhroutila a byla zbavena svéprávnosti, přidělil soud dnes již šestnáctiletého Seana a patnáctiletého Jaydena do výlučné péče jejich otci.

Britney Spears už několik let touží po třetím potomkovi, kterého by ráda počala se svým snoubencem Samem Asgharim. Trenéra pocházejícího z Teheránu si chce vzít ještě do konce tohoto roku. Počátkem listopadu na sociálních sítích prozradila, že svatební šaty už pro ni chystá slavná italská návrhářka Donatella Versace.

Soud v Los Angeles minulý pátek ukončil téměř čtrnáct let trvající opatrovnictví týkající se majetku i soukromých záležitostí Britney Spears. Zpěvačka se tak může vdát i otěhotnět podle vlastní vůle. Doteď o těchto věcech rozhodoval její otec, který byl proti sňatku i zpěvaččině těhotenství.