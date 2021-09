Otec jí zakazoval otěhotnět. Teď se Spears zasnoubila s trenérem z Teheránu

„Nemůžu tomu sakra uvěřit,“ napsala Britney Spears k videu na Instagramu. Její snoubenec Sam Asghari sdílel na svém profilu fotografii, na které se pár líbá a zpěvačka se chlubí zásnubním prstenem.

„Je to tak. Oba partneři dnes stvrdili svůj dlouholetý vztah. Jsou hluboce dojati podporou, odhodláním a láskou, kterou jim fanoušci vyjadřují,“ potvrdil zprávy o zasnoubení zpěvaččin manažer Brandon Cohen pro magazín People.

Zásnubní prstýnek s čtyřkarátovým diamantem pořídil Asghari u známého newyorského klenotníka Romana Malayeva. Z vnitřní strany prstýnku je vyrytý nápis „lvice“, tedy přezdívka, kterou trenér oslovuje svou snoubenku.

Budoucí manžel zpěvačky se narodil v íránském Teheránu, od dvanácti let žije se svou rodinou v Los Angeles. „Byl to určitě velký kulturní šok. Přijeli jsme sem a museli okamžitě začít mluvit naprosto rozdílným jazykem. A to bylo to nejmenší,“ popsal fitness trenér v letošním rozhovoru pro magazín Forbes.

Asghari a Spears se dali dohromady v roce 2016 při natáčení videoklipu s názvem Slumber Party.

Britney Spears byla vdaná již dvakrát. V roce 2004 si v Las Vegas vzala kamaráda z dětství Jasona Alexandera. Manželství bylo ovšem brzy anulováno. V témže roce se vdala za tanečníka Kevina Federlinea, se kterým má dva syny. Rozvedli se v roce 2007.

Zpěvačka se v sprnu konečně dočkala ukončení nuceného opatrovnictví od svého otce. Jamie Spears spravoval záležitosti své dcery od roku 2008.

Britney si stěžovala mimo jiné na to, že otec jí zakazoval s novým partnerem otěhotnět a nesměla proto přestat používat antikoncepci. Nutil ji také proti její vůli brát silné léky na psychiku a vystupovat na koncertech.

Soud zbavil Britney Spears svéprávnosti v roce 2008 na žádost jejích rodičů. Zpěvačka se v té době potýkala delší dobu s problémy s alkoholem a drogami. Na nějaký čas skončila i v psychiatrické léčebně.



Matka zpěvačky, spisovatelka Lynne Spears a Jamie Spears se rozvedli v roce 2002.