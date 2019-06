Bradley Cooper a Irina Šaiková se rozešli. Byli spolu čtyři roky

Zpěvák Karel Gott (79) na sociálních sítích poslal vzkaz své manželce Ivaně (43). Slaví dvacet let svého vztahu. Svatbu...

Jsem osamělý a chtěl bych co nejdříve lásku, posteskl si Keanu Reeves

Herec Keanu Reeves (54) je prý poslední roky velmi osamělý muž. A přál by si, aby se to co nejdříve změnilo. Má prý...