Po Angelině mě spojovali se spoustou žen. Nic z toho není pravda, říká Pitt

Angelina Jolie požádala o rozvod s Bradem Pittem v roce 2016. Od té doby se po boku herce neobjevila žádná vážná známost, což potvrdil i v aktuálním rozhovoru.

„Nevyhnu se zprávám o sobě, ale nevyhledávám je. Nevím, s kolika ženami jsem podle nich za poslední dva tři roky chodil, ale nic z toho není pravda,“ řekl pro magazín listu New York Times.

V roce 2018 se spekulovalo, že si hollywoodská hvězda začala s profesorkou matematiky, v září pak přišla na přetřes léčitelka a v poslední době Pittova herecká kolegyně.

Brad Pitt také prozradil, že nečte žádné noviny. Přestal s tím kolem roku 2004. „Nejen recenze. Mám na mysli jakékoliv časopisy v čekárně. Protože by mi to vsadilo brouka do hlavy. Ty informace by tam zůstaly a mohly by ovlivnit má rozhodnutí a výběr v práci, v životě a nic z toho by mi nepomohlo,“ míní.

Angelina Jolie a Brad Pitt se seznámili při natáčení filmu Pan a Paní Smithovi v roce 2005. V roce 2014 se vzali a o dva roky později oznámili, že se rozcházejí.

Jolie podala návrh na rozvod, přičemž požádala o svěření všech šesti dětí do své výlučné péče. Herečka tak učinila po incidentu, při němž údajně Pitt v letadle použil násilí vůči tenkrát patnáctiletému synovi. Jako důvod manželé v rozvodových dokumentech uvedli neslučitelné rozdíly v povahách.



Angelina Jolie a Brad Pitt vychovávali adoptivní syny Maddoxe (18), Paxe (16) a dceru Zaharu (14) a měli biologické potomky, dceru Shiloh (13) a jedenáctiletá dvojčata Vivienne a Knoxe. První manželkou Brada Pitta byla Jennifer Anistonová, kterou si vzal v roce 2000 a rozvedl se s ní kvůli Angelině Jolie.