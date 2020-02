Bolek Polívka se opět oženil. Vzal si matku svých tří dětí

Podle Blesku byla svatba v Brně a herec s partnerkou si vybrali magické dvojkové datum 22. 2. 2020. Na veselku dorazil například Polívkův dobrý kamarád Jiří Bartoška s manželkou.

Bolek Polívka a Marcela Černá mají dceru Marianu (11) a syny Jana (15) a Františka Antonína (12).

Herec byl v minulosti už dvakrát ženatý. Jeho první ženou byla Stanislava, s níž má dceru Kamilu (44), která je divadelní scénografkou a režisérkou.

Druhou manželkou Bola Polívky byla francouzská herečka Chantal Poullain. Vzali se v roce 1986 a mají syna Vladimíra (30). Manželství jim vydrželo patnáct let.

„Seznámili jsme se kdysi při natáčení. Přišli za mnou, že se musím podívat na geniálního herce z Československa. Tam jsem Bolka poprvé viděla s klaunským nosem na hlavě a úplně mě okouzlil. Byla to láska na první pohled. Pokud jste s někým spoustu let, nejde k tomu člověku najednou nemít žádný cit. Pokud ano, znamená to, že jste toho člověka nikdy pořádně nemilovali,“ prozradila Poullain loni v rozhovoru na Rádiu Impuls.

Legendární herec, nezapomenutelný klaun, milovník zvířat a principál divadla má ze vztahu s herečkou Evelynou Steimarovou ještě dceru Annu (40), která je také herečkou.