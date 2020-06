Svatbu po 24 letech jsem Marcelce slíbil k padesátinám, říká Bolek Polívka

„Vzali jsme se, protože mám Marcelu rád. Těch čtyřiadvacet let nebyla jen taková delší kamerovka, jak by si někdo mohl myslet,“ řekl Bolek Polívka v rozhovoru pro pořad Showtime.



„Slíbil jsem jí, že až bude mít padesátiny, vezmu si ji, pokud tedy děti budou souhlasit. Náš František pak řekl památnou větu: Tak vítaj do rodiny, mamo,“ popisuje se smíchem herec.

Svou partnerku Marcelu požádal Polívka o ruku ve foyer divadla. „Slušně, civilizovaně a vychovaně. Poklekl jsem, jak se má, a pak jsem vstal... šťasten. Protože člověk nikdy neví. Měli jsme svatbu civilní i svatbu v kostele. Bylo to pro všechny dojemné. Barťák a jeho žena Andrea Bartošková nám byli za svědky. Bylo to moc fajn,“ vzpomíná na brněnskou svatbu, která se konala o magickém datu 22. 2. 2020.

I po svatbě je Bolek Polívka spokojený. „Je to dobré. Zdá se mi, že jsem si dobře vybral. A Marcelka mi také připadá usměvavá a v dobrém rozpoložení. Koronavirus nám nechci přímo říci pomohl, ale měli jsme díky němu skoro tříměsíční líbánky,“ směje se herec.

Sám má šest dětí, ale zatím žádné vnouče. „Docela se těším, ocenil bych to. Ale záleží na nich. Jestli těch dětí bude doma šest, sedm, nebo osm, to už je celkem jedno. A které z mých dětí se jako první postará o to, že budu dědečkem? Řekl bych, že Vladimír. Pokud to nepředežene Jéňa,“ míní Bolek Polívka.

Ten se nyní naplno vrhl do natáčení „psího“ filmu Gump, kde hraje bezdomovce, kterému čtyřnohý přítel změní život. „Uvažovali jsme také o adopci pejska. Ale děti chodí do škol a my se stále stěhujeme Brno - Praha, tak by to se psem bylo docela složité. Ale jsem takzvaně naťuknutý, uvidíme, jak to dopadne,“ dodává herec.

Marcela Černá, Bolek Polívka a jejich děti Jan Boleslav, František Antonín a Mariana (22. března 2017)

Bolek Polívka a Marcela Černá mají dceru Marianu (11) a syny Jana (15) a Františka Antonína (12). Herec byl v minulosti dvakrát ženatý. Jeho první ženou byla Stanislava, s níž má dceru Kamilu (44), která je divadelní scénografkou a režisérkou.



Druhou manželkou Bolka Polívky byla francouzská herečka Chantal Poullain. Vzali se v roce 1986 a mají syna Vladimíra (30). Manželství jim vydrželo patnáct let. Ze vztahu s herečkou Evelynou Steimarovou má legendární herec, nezapomenutelný klaun, milovník zvířat a principál divadla dceru Annu (40), která je také herečkou.