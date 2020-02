Rád Lucince barvím vlásky a starám se o ni jako o své miminko, říká Matuš

„Lucinka mi nejdříve řekla, že je jí o trošku víc. Je to milá chytrá holka, tak jsem si říkal proč ne. Nebudu sám, budu mít vedle sebe někoho, kdo mě baví, kdo mě rozesměje, kdo si se mnou hraje hry,“ popsal Bohuš Matuš seznámení s přítelkyní Lucií v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Zpěvák a jeho o třicet let mladší přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy prý přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.

„Lucinka byla taková bezprostřední a hrozně roztomilá. Díky tomu, že bydlíme kousek od sebe, jsme měli možnost se poznávat. I když jsem měl předtím dlouhodobý osmiletý vztah, po půl roce scházení s Lucinkou jsem si řekl, že budu s ní. Abych si odpočinul a uvolnil se, potřeboval jsem někoho, kdo o ničem nepřemýšlí. Někoho, kdo je odpoutaný od starostí, a to Lucka je,“ vysvětluje Bohuš Matuš.

Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou Bohuš a Lucie často terčem kritiky. „Já to neřeším. Reakce okolí byly na začátku různé. Někdy dobré, někdy do nás lidé rýpali. Jde mi to ale jedním uchem dovnitř a druhým ven, je mi to jedno. Vadí mi jen jeho fanynky,“ přiznává Lucie.

Bohuš Matuš se v minulosti dokonce rozhodl zveřejnit lékařskou zprávu, aby dokázal, že spolu ještě neměli pohlavní styk. „Měli jsme z toho spíše legraci, ale pak mi to začalo zasahovat i do práce, tak jsem se začal bránit. Mám přátele, kteří mě mají rádi a odpustili by mi všechno. Jeden význačný producent mi řekl, že mi závidí, že by také chtěl takovou mladou holku. Jiný mi zas řekl, že jsem se zbláznil a byl to velký problém,“ říká zpěvák a popisuje, jak vypadá společně strávený čas s výrazně mladší partnerkou.

„Lucinka bydlí u rodičů, ale je u mě dost často. Peče pro mě, už jsem přibral asi čtyři kila. Hrozně rád Lucince vařím, barvím jí vlásky, starám se o ni jako o takové své miminko,“ říká Bohuš Matuš.



Jeho Lucie by se svatbě nebránila, zpěvák však nechce nic uspěchat. „Svatba ještě bohužel nebude, na dítě bych byla připravena klidně už teď, ale radši si počkám třeba do osmnácti,“ říká Lucie. „Říkám Lucince, ať si dodělá školu, maturitu a další věci a trochu se ještě rozkouká. Ale kdyby to mělo přijít, také bych se tomu nebránil,“ dodává Bohuš Matuš.

VIDEO: Bohuš Matuš - To je láska: