Kdyby bylo Lucii 12 let, pochopím ten humbuk. Zákon ví, co dělá, říká Matuš

„S dítětem jsem souhlasil, když to Lucinka chtěla. I když jsem ji upozorňoval, že je na to možná ještě moc mladá. Na všechno, co o nás kde psali, jsme se nakonec vykašlali a šli jsme do toho. Máme se rádi, tak co. Dítě jsem nikdy nechtěl. Ale s Lucinkou bych chtěl všechno. Hlavně ne ostudu,“ řekl Bohuš Matuš v pořadu Život ve hvězdách.



Studentka Lucie Palkaninová otěhotněla v šestnácti letech. Zpěvák byl za vztah s nezletilou dívkou odsouzen mnoha médii, ale také některými kolegy z muzikantské branže. „Lucinka mi samozřejmě řekla, že mamince nevadí, že je její dcera těhotná a že je ráda. Ale ta pravda je samozřejmě úplně jiná. Já si myslím, že jim to určitě vadilo,“ míní Matuš.

První dítě by se věkově nesourodému páru mělo narodit koncem tohoto roku. „Dlouho jsme si mysleli, že to bude chlapeček. I moje kartářka Barbara Kočkova, které si vážím a mám ji rád, mi řekla, že to bude buď chlapeček, nebo divoká holčička,“ popisuje zpěvák.

Ten má prý teď od své partnerky v současnosti téměř vše zakázané. „Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že mám miminko, musím opravdu velice poslouchat. Ne, že bych byl pod pantoflem, ale trochu se to změnilo. Nesmím vůbec nic. Ani kouřit cigarety,“ říká Bohuš Matuš.

Jméno pro holčičku už mají s Lucií vybrané. Prozradit ho však zatím nechtějí. „Je to tradiční krásné české jméno. Je to i jméno jedné naší zpěvačky. Ale Lucinka to není,“ naznačuje zpěvák.

Z toho, že jeho partnerka bude jednou litovat těhotenství v nízkém věku, prý už nyní Matuš strach nemá. „Říkal jsem jí to. Ale na druhou stranu... Já jsem takový věčný tajtrlíček a věčný chlapeček, že si se mnou to dětství užije nejméně do osmdesáti let. Já se nezměním. Rád si hraji, dělám blbosti a zastydl jsem někde v nižším věku,“ vysvětluje zpěvák s tím, že ačkoli to původně neměl v plánu, svou partnerku nakonec podpoří u porodu.

V plánu je i svatba. „Čekám do jejích osmnácti. Kdybych si ji vzal teď, psali by zase nějaké hrůzy, že jsem si vzal nezletilou. Kdyby jí bylo dvanáct, třináct, čtrnáct let, tak to celé pochopím, ten humbuk. Ale pokud je zákonem něco určené a je to tak dané, tak si myslím, že ten zákon asi ví, co dělá. Je to jen drbárna lidí, kteří nemají nic jiného na práci,“ dodává Bohuš Matuš.

Zpěvák a jeho přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy prý přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob. Matuš se v minulosti dokonce rozhodl zveřejnit lékařskou zprávu, aby svým kritikům tehdy dokázal, že s výrazně mladší partnerkou ještě neměl pohlavní styk.

VIDEO: Bohuš Matuš - Náš hlas je v souznění: