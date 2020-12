Bohuš Matuš a jeho o třicet let mladší Lucinka mají dceru, prozradili jméno

„Natálka se narodila v neděli ve 22:47, měla skoro čtyři kila. Lucinka zvládla porod úžasně,“ pochlubil se Bohuš Matuš Blesku. Dcera dostala příjmení po tatínkovi.

Snoubenka Bohuše Matuše Lucie Palkaninová přerušila kvůli těhotenství studium, školu si chce dodělat dálkově poté, až dítě trochu povyroste. „O miminko jsem psala Ježíškovi snad už v pěti letech,“ svěřila se dívka svým sledujícím na sociální síti s tím, že si vždy přála být mladou maminkou a dětí by klidně jednou ráda měla třeba deset. Do budoucna chce založit YouTube kanál, kam bude nahrávat videa s partnerem a dcerou.

Pokud si Lucie v budoucnu udělá maturitu, nezůstane jen u jednoho potomka. „To je moje podmínka. Když dodělá školu, udělám jí další miminko,“ řekl Matuš v jednom z rozhovorů.



Zpěvák a jeho přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu prý tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.

Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou Bohuš a Lucie často terčem kritiky. „I když jsem měl předtím dlouhodobý osmiletý vztah, po půl roce scházení se s Lucinkou jsem si řekl, že budu s ní. Abych si odpočinul a uvolnil se, potřeboval jsem někoho, kdo o ničem nepřemýšlí. Někoho, kdo je odpoutaný od starostí, a to Lucka je,“ popsal Matuš.



Z toho, že jeho partnerka bude jednou litovat těhotenství v nízkém věku, prý už nyní Matuš strach nemá. „Říkal jsem jí to. Ale na druhou stranu... Já jsem takový věčný tajtrlíček a věčný chlapeček, že si se mnou to dětství užije nejméně do osmdesáti let. Já se nezměním. Rád si hraji, dělám blbosti a zastydl jsem někde v nižším věku,“ vysvětluje zpěvák.



V plánu je i svatba. „Čekám do jejích osmnácti. Kdybych si ji vzal teď, psali by zase nějaké hrůzy, že jsem si vzal nezletilou. Kdyby jí bylo dvanáct, třináct, čtrnáct let, tak to celé pochopím, ten humbuk. Ale pokud je zákonem něco určené a je to tak dané, tak si myslím, že ten zákon asi ví, co dělá. Je to jen drbárna lidí, kteří nemají nic jiného na práci,“ dodává Bohuš Matuš.

Zpěvák se v minulosti dokonce rozhodl zveřejnit lékařskou zprávu, aby svým kritikům dokázal, že s výrazně mladší partnerkou ještě neměl pohlavní styk.

VIDEO: Bohuš Matuš - Náš hlas je v souznění: