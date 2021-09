Dvanáctileté fanynky na Facebooku blokuji a neodepisuji, říká Bohuš Matuš

„Přestěhovali jsme se a žijeme tu teď mezi krabicemi. Na druhou stranu ta pomoc od rodiny Lucinky byla tak velká, že máme skvělý pocit. Strašně moc nám pomohli. První noc byla skvělá, hned jsme usnuli, hned jsme jak se říká padli za vlast,“ popisuje Bohuš Matuš v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Zhubl jsem z toho všeho patnáct kilo. U nás doma rozhoduje o všem Lucinka. Za hodinu nám přivezou celou novou ložnici, Lucinka chce všechno nové,“ říká zpěvák.

Největším rozdílem mezi panelákovým bydlením, kde měli problém se sousedem a novým domem, je podle manželů hlavně zahrada. „Tam bych chtěla do budoucna určitě bazén, hlavně pro Natálku. Houpačku a kolotoč, až bude větší,“ plánuje Lucie Matušová.

Manželé by rádi dalšího potomka, na kterého si ovšem budou muset ještě chvíli počkat. Lucie prodělala před pár týdny náročnou gynekologickou operaci. „Měla jsem pupeční i tříselnou kýlu a do toho sedmicentimetrovou diastázu svalů, takže se vše muselo srovnat i kvůli druhému miminku,“ říká Lucie. „Měl by to být Bohoušek, viď,“ přeje si Matuš.

Doma velí osmnáctiletá manželka. „Jsem všude pod kontrolou. Má přístup ke všemu na Facebooku. Obtěžují mě tam dvanáctileté holky, píší mi i šedesátileté babičky. Neodepisuji už nikomu, každého vždycky raději zablokuji,“ přiznává zpěvák.

Se studentkou Lucií se Bohuš Matuš dal dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde zpíval. Dívka k němu tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.



Po boku tehdy patnáctileté Lucie se zpěvák začal objevovat na veřejnosti před třemi lety. Dívka byla nejdříve prezentována jako Matušova fanynka, později kamarádka a pak přítelkyně. Dnes je matkou jejich společného potomka. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou partneři často terčem kritiky.

Dcera Natálka se šťastným rodičům narodila v prosinci 2020. Zpěvák se poté svěřil s tím, že ji pojmenoval po dceři bývalého českého premiéra Stanislava Grosse (†45). Bohuš a Lucie se vzali letos 12. května v rodinném parku Krtkův svět v pražských Dolních Měcholupech.