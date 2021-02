Zamrzl jsem v šestnácti letech. To asi většina chlapů, míní Bohuš Matuš

„Mám po zkoušení muzikálu Láska nebeská. Připravovali jsme se teď tři měsíce. Jsem z toho nadšený. Mám se skvěle a Lucinka myslím taky,“ říká Bohuš Matuš, který je i v dnešní době plně pracovně vytížený.



„Myslím, že všechno zvládám v pohodě. A Bohoušek se taky parádně stará,“ chválí snoubence Lucie Palkaninová.

Pro okolí, které čekalo dříve svatbu než dítě, byla zpráva o jejím těhotenství velkým překvapením. Jako první prý volal s gratulací Matušovi František Janeček. „Říkal, že jsem ho potěšil a má ze mě velkou radost. Radil mi také, ať neposlouchám nepřející lidi a jejich řeči, když je všechno v pořádku,“ říká zpěvák v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Přesto, že je Lucii sedmnáct a za dva měsíce jí bude osmnáct, myslím si, že to není tak hrozný skok. Mně sice bude padesát… ale podívejte se. Trápí mě, když se píší články, které nejsou pravdivé. Nebo když se moje věty úplně přemění a pak to vypadá různě,“ popisuje Bohuš Matuš.

17. července 2020

Lucie Palkaninová plánuje dodělat si školu a udělat maturitu. „Mám v plánu si dálkově nakonec udělat trochu jinou školu, než jsem dělala. Ráda bych pedagogickou. Do budoucna bych možná chtěla dělat ve školce. Teď mám volno, užívám si miminko a pak uvidím, co dál,“ říká s tím, že Matuš je stále jako patnáctiletý kluk.

„Já jsem opravdu zůstal zamrzlý v těch šestnácti letech. A to asi většina nás chlapů. Pamatuji si mého dědečka, kterému bylo devadesát a byl také pořád jako kluk. A pak náhle odešel. Musíme si života užívat a být k sobě vlídní,“ dodává Bohuš Matuš.

Zpěvák a jeho přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou partneři často terčem kritiky.

V plánu je i svatba. „Čekám do jejích osmnácti. Kdybych si ji vzal teď, psali by zase nějaké hrůzy, že jsem si vzal nezletilou,“ vysvětlil Bohuš Matuš, který se s partnerkou loni přestěhoval do nového bytu v pražských Bohnicích.