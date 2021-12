Sledování porna v 11 letech mi zničilo mozek, říká Billie Eilish

„Myslím, že porno je ostuda. Abych byla upřímná, koukala jsem na něho hodně. Na porno jsem se začala dívat, když mi bylo asi 11,“ prozradila zpěvačka v pořadu The Howard Stern Show na rádiu Sirius XM.

Díky sledování porna si prý nejdřív připadala v pohodě. Přesto je nyní přesvědčená, že jí to spíš uškodilo. „Myslím, že mi to opravdu zničilo mozek a cítím se neuvěřitelně zničená, že jsem byla vystavena tolika pornu,“ ​​řekla s tím, že z násilných a urážlivých scén měla noční můry.

Zpěvačka také prohlásila, že je teď na sebe naštvaná, protože si myslela, že je v pořádku dívat se na porno. „Když jsem poprvé měla sex, neříkala jsem ne věcem, které nebyly dobré. Bylo to proto, že jsem si myslela, že to je to, co mě má přitahovat,“ tvrdí.

Americká zpěvačka Billie Eilish je jednou z největších hvězd současné světové hudební scény. Své fanoušky přitahuje dramatickým výrazem, barvou hlasu, osobitým přednesem, extravagantním zjevem a temnými texty i životním příběhem.

Billie Eilish se narodila 18. prosince 2001 v Los Angeles jako Billie Eilish Pirate Bairdová O’Connellová. Je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Má převážně irské a skotské předky. V dětství jí byl diagnostikován Tourettovův syndrom, který se projevuje zvukovými a pohybovými tiky. Je veganka, nepije alkohol a říká, že nikdy nebrala drogy.

Zpívat začala v dětském sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr Finneas, zveřejnila v roce 2015. Své debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vydala na jaře 2019 a v dubnu se stala nejmladší sólovou interpretkou, která se v britském žebříčku alb dostala na první příčku. Na hudebním festivalu v anglickém Glastonbury proto v červnu téhož roku vystupovala na druhém největším pódiu, přestože se její koncert měl původně odehrát před menším publikem. V roce 2019 získala cenu za nejlepšího nového umělce a vyhrála v kategorii alternativního rocku při udílení hudebních cen American Music Awards (AMA).

Na konci loňského ledna ovládla udílení amerických hudebních cen Grammy. Zvítězila ve všech čtyřech hlavních kategoriích: cenu si odnesla za nejlepší album roku, nejlepší píseň, nejlepší nahrávku i za objev roku. Cena za nejlepší album Eilish dostala i do Guinnessovy knihy rekordů jako nejmladší držitelka tohoto ocenění.

Finneas O'Connell a Billie Eilish na premiéře filmu Není čas zemřít (Londýn, 28. září 2021)

O měsíc později zveřejnila píseň k novému filmu o agentu Jamesi Bondovi. Skladba nese stejné jméno jako název bondovky – Není čas zemřít (No Time to Die) a píseň Eilish složila se svým bratrem Finneasem. I díky této písni se opět dostala do knihy rekordů, tentokrát jako nejmladší interpretka titulní písně kultovní filmové sérii.

Letos vydala své druhé studiové album Happier Than Ever, se kterým je jednou z favoritek cen Grammy, které se budou udílet koncem ledna. Nominována je v celkem sedmi kategoriích. Jeden ze singlů z alba Your Power (Tvoje moc) popsala jako „otevřený dopis lidem, kteří zneužívají, hlavně mužům“. Vyjádřila přání, aby se lidé nesnažili dopídit, o kom píseň je, ale aby si z písně odnesli obecnější vzkaz.

„Opravdu to není o jednom člověku. Možná si řeknete: ‚Je to tím, že je v hudebním průmyslu.‘ Ne, kámo. Je to všude. Neznám jedinou holku nebo ženu, která neměla divnou zkušenost nebo opravdu špatnou zkušenost,“ řekla držitelka celkem sedmi cen Grammy.

Billie Eilish 20. srpna 2019 v pražské O2 areně

V roce 2019 vystoupila v Česku, její koncert se měl podle původního plánu odehrát v pražském Fóru Karlín a vstupenky se podle organizátorů vyprodaly během pouhých čtyř minut. Pořadatelé proto koncert přesunuli do pražské O2 areny, kterou také vyprodala.

Rostoucí sláva mladé zpěvačce zpočátku přinášela i problémy. „Miluji náš dům. Bohužel se tu ale už delší dobu necítím bezpečně, což mě štve. V jednu chvíli museli spát bodyguardi dokonce u nás v obýváku. Je to opravdu nepříjemné, mít najednou strach v prostředí, kde jste strávili celý dosavadní život. Miluji pozornost, nikdy jsem však nechtěla být slavnou celebritou,“ řekla před svým koncertem v Praze.

Před několika dny oznámila, že se v srpnu nakazila koronavirem. V americké rozhlasové show Howarda Sterna prohlásila, že si je jistá, že kdyby nebyla očkovaná, zemřela by, napsal zpravodajský server The Guardian.