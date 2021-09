Berenika Kohoutová se pochlubila fotkou z utajené svatby

„Ach, to byla veselka!!!“ napsala k fotce, kde ji manžel drží na rukou, herečka, která se již dřív fanouškům na sociálních sítích svěřila, že svatba bude v Mlýně na Dobré vodě. V příbězích na Instagramu pak ukázala i další snímky.

„Svatba bude. A to bychom to nebyli my, abychom to měli zařízené, že jo. Na to, že se bereme za necelý měsíc. Ale máme lásku. Kdyby si někdo myslel, že to k tomu stačí, tak nestačí,“ napsala Kohoutová na Instagram v červenci.

Herečka a copywriter se poznali přes Facebook. Měsíc si psali a vzhledem k tomu, že Kryštof Kubín má díky práci velký dar slova, už během prvního dne si Bereniku Kohoutovou omotal kolem prstu.

„Psali jsme si měsíc v kuse a já jsem ho už dávno chtěla potkat, pořád jsem mu psala, jak je to nespravedlivé, že on ví, jak vypadám, jak mluvím, psal mi, jak mám krásný hlas, a já byla naštvaná, že sama ten jeho neznám. Ukázalo se, že se fakt ostýchal, v písemném kontaktu byl prostě daleko odvážnější než osobně, takže na první rande přišel úplně opilý, ale stejně už jsem s ním zůstala,“ prozradila herečka v rozhovoru pro magazín Téma.

Pro Bereniku Kohoutovou to byla druhá svatba. V roce 2016 si vzala filmového producenta Pavla Čecháka (46). Rozvedli se v roce 2018.