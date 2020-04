Barbora Srncová a Petr Rajchert se po devatenácti letech rozešli

„Je to pravda, žiji a hledám svůj život. A zařizuji se podle toho, jak to je. Zaplaťpánbůh mám přátele, kteří mě podrží a se kterými se občas vidím, za to jsem šťastná,“ řekla Blesku herečka a malířka Bára Srncová, která nyní bydlí na chalupě.



„Abych řekla pravdu, tak se k tomu nechci moc vyjadřovat. K tomu by se měl vyjádřit Petr. Každý máme svobodnou vůli se rozhodnout. A i když se někdo rozhodne tak, jak to třeba nečekáte, musíte to i přesto přijmout. Jsem člověk, který raději bude žít v pravdě. Takže je to v pořádku. Neležím tady na zemi,“ dodala Srncová.

Rozpad vztahu potvrdil Blesku i její muž Petr Rajchert. „Ano, rozchod proběhl a žijeme už nějaký čas odděleně. Důvody si ale s dovolením nechám pro sebe,“ řekl.

Herečka a výtvarnice Barbora Srncová a zakládající člen kapely Chinaski Petr Rajchert se vzali v roce 2006 po pěti letech společného života. Svatbu tehdy uspořádali na zahradě jejich pražského domku.

Srncová má s předchozího vztahu se švédským kadeřníkem Kaarem Kvevikem třiadvacetiletou dceru Emmy, Rajchert z prvního manželství šestadvacetiletého syna Petra.