Přála bych si, aby tento vztah byl poslední a osudový, říká Mottlová

„Ano, jsme s Pepou Kůrkou partnery už tři čtvrtě roku. Strávili jsme spolu dovolenou, je nám hrozně moc fajn a perspektivy našeho svazku jsou hodně růžové. Zažila jsem si několik vztahů, které nevyšly. Tento, co prožívám teď, bych si přála, aby byl poslední a osudový. Doufám, že to tak i bude nadále,“ prohlásila Mottlová.

Josef Kůrka, který pracoval jako vězeňský dozorce, se v roce 2016 stal Mužem roku. Věnuje se fitness a modelingu. Svou přítelkyni na akci doprovázel a neskrývali vzájemnou náklonnost.

Zpěvačka si myslí, že její klip kvůli názvu přiláká i nemravy. Ovšem zřejmě budou trochu zklamaní.

„Pravda, ten název je tak trochu zavádějící, ale když si tu písničku poslechnete celou, tak zjistíte, o co jde. Je to song o lásce, i když přiznávám, že si to, jak se jmenuje, může každý vysvětlit jinak. Dělali jsme na tom skoro rok, a když slyším ohlasy zdejších hostů a návštěvníků, tak mám dobrý pocit. A o to jde především,“ dodala.

Na křtu se ukázali Zdeněk Troška, Václav Upír Krejčí, Jan Antonín Duchoslav a řada kamarádů zpěvačky.

„Je to pěkná písnička. Člověk musí vnímat nejen chytlavou muziku, ale i text, ten se také vydařil. Je o něčem, takový zajímavý příběh, nám se rozhodně líbil,“ nechali se slyšet dramaturg Tibor Pagáč a jeho manželka, herečka Patricie Pagáčová, za svobodna Solaříková.

Bára Mottlová na snímku z roku 2017: