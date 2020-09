Nebudu všem po rozchodu ukazovat, jaká jsem čičina, říká Mottlová

Minulý týden jste odjela relaxovat do hor. Co pro vás znamená vypnout?

Pro mě to je ohromná vzácnost. Protože já jsem takový buldozer, který jede, šlape, pracuje, maká na sobě. Je zázrak, že si vyhradím pár dní, kdy budu mít opravdu volno, nemusím sáhnout na práci, na telefon. Bylo to ohromně léčivé, běhala jsem po kopcích, nahoru dolů denně dvacet kilometrů. Bylo to úplně famózní, ještě teď cítím lýtka a zadek, jak mě bolí.

Nevíme, co přinesou nejbližší dny, ale jak vypadá váš herecký diář?

Zrovna když jsem šla sem na schůzku, tak mi odpadla jedna docela dobrá firemní akcička, což mě hrozně mrzí. Některá představení se ruší, ale bojujeme, nechceme to vzdávat. Snažíme se hrát i pro málo lidí, kteří se nebojí. Samozřejmě v televizi nás straší, ale myslím, že to není tak hrozné. Zaplaťpánbůh lidi ještě pořád do divadla chodí rádi, ale uvidíme, co další dny přinesou. Dnes jedu na zájezd, tak se hrozně moc těším, užívám si to ještě plnými silami.

Kdyby nastala nejzazší nouze, šla byste opět za kasu?

Ano, i tato možnost tady je. Když jdu nakupovat k nám do samošky, tak mě holky zdraví. Je to takové domácí, což mě ohromě baví. Vždycky hlásí, že mi drží místečko. Uvidíme, jestli půjdu zpátky do samoobsluhy, bude-li potřeba, nebo zase zkusím nějakou jinou výzvu. Například dělat někde ve skladě nebo něco jiného. Mám to tak zmotivované a těším se, že se naučím něco nového, když nebudu moct hrát divadlo a natáčet. Takže uvidím, co mi dny přinesou, co se ještě naučím.

Vy se umíte se životem poprat…

Já se s ním spíš mazlím než peru. (smích)

Barbora Mottlová a Josef Kůrka (Praha, 6. května 2020)

Jak se vypořádáváte s nepříjemnými životními momenty? Nevím tedy, jestli váš rozchod s Josefem Kůrkou byl nepříjemný.

Když narážíte na ten rozchod, byly to krásné dva roky. Moc jsem si to užila, myslím si, že i Pepík. Rozešli jsme se víceméně v dobrém, takže to není zase tak špatné. Je to tak lepší, že jsme si dali, co jsme mohli, a teď jsme se každý vydali svojí vlastní cestou. Život je krásný, barevný, takže si myslím, že za chvíli zase bude veselo! A že třeba každý potkáme toho pravého a tu pravou.

A nemyslíte si, že jste se třeba jen potkali ve špatný čas?

Myslím si, že ne, že to tak krásně sedlo. Pepa mi vlastně zahojil srdíčko po předchozím vztahu. Nevím, já na ty dva roky vzpomínám hrozně hezky. I koronu jsme spolu krásně přežili, sblížili jsme se. Ale ten vztah nějak asi vyčpěl, takže jsme šli od sebe. Oba dva jsme ještě mladí, takže si myslím, že zkušenosti jsou to nádherné a jedeme dál.

Prasklé srdíčko nemáte?

Samozřejmě je mi smutno, byli jsme spolu každý den. Je to velký rozdíl, ale mám to v hlavě nastavené tak, že vím, že je to takto lepší.

3. dubna 2020

Jaký typ mužů, jestli nad tím teď vůbec dokážete přemýšlet, je vám blízký?

Po mých zkušenostech musí být chlap osobnost. Musí ustát to, že jsem silná, schopná, pracovitá, že nikdy nechodím s nataženou rukou. To málokterý chlap v dnešní době dá. Potřebuji partnera, se kterým bychom si vzájemně pomáhali, vzájemně se respektovali a táhli za jeden provaz. Bohužel to vidím i ve vztazích kolem mě, že lidi jsou spíš proti sobě, že žárlí na sebe i na svoje úspěchy. Což je pro mě naprosto nemyslitelné. To radši budu sama.

Je mi jedno, jestli má chlap vysportovanou postavu, nebo má pupíček. Nezáleží na tom, jestli je vlasatý, nebo plešatý. Důležité je, aby byl osobnost, aby to měl v hlavě srovnané, měl podobný žebříček hodnot jako já. A aby se rád smál na svět a ne si furt stěžoval, jak bývá česká povaha, a aby byl pracovitý, schopný člověk. Prostě parťák pro mě. (smích)

Myslíte, že sociální sítě mohou mladým vztahům uškodit?

Nevím, jestli úplně sociální sítě. Vždy záleží na tom, co má člověk v hlavě, v srdci. Na sociálních sítích sice vystupuji jako sexice, vyhovuje mi to. Až nebudu moct být, budu hodně smutná. Ale partner nesmí žárlit, musí vědět, že jsem hodná holka, která ráda uvaří, vypere, ráda se postará. Je jedno, jestli člověk žárlí na sociální síť, nebo na to, že se za mnou někdo otočí na ulici. To prostě patří k tomu životu. Ti dva to musejí mít v hlavě srovnané a vědět, že není potřeba ještě hledat někde bokem něco dalšího.

Jestli náhodou nemůže být lépe…

Každý vztah má své pro a proti a záleží, jak ti dva se sehrají. Jak říkám, musí to být prostě parťák!

Barbora Mottlová při focení pro pánský magazín

Plánujete teď jako single holka nafotit nějaké pěkné provokativní fotky?

(smích) Je pravda, že nabídek na toto focení je pořád dost. Čekají mě tento týden dokonce dvě, to se moc těším. Ale nebude to tak, že budu říkat: Hele, jsem single, tak teď se ukážu, jaká jsem čičina! To ne. Mně by v podstatě bylo jedno, jestli jsem ve vztahu, nebo ne. Nedělám to pro to, abych získala obdivovatele, nebo abych získala dalšího chlapa ve svém životě. Dělám to pro sebe, protože mě to těší. Jsem ráda, že ještě pořád je co ukazovat a vlastně mě to i udržuje v nějaké formě, náladě a rozpoložení.

Krotíte se ve vyjadřování, když jste ve vztahu? Nebo je pro vás důležité, aby vám partner neříkal, že se nemáte příliš ukazovat?

Úplně nesnáším omezování. Sama ve vztahu neomezuji. Můžu říct, co se mi líbí, nelíbí. Co mám ráda a co ne, ale neomezuji. Prostě žít a nechat žít, to je krédo mé mámy a toho se také docela dost držím. Takže já potřebuji volnost. Potřebuji možnost se sama rozhodnout, co chci a co nechci dělat. Samozřejmě nedělám věci, které by mého partnera srážely, ponižovaly, urážely nebo něco takového. Pokud ano, tak prostě spolu být nemůžeme. Ale myslím si, že to omezování v tomto slova smyslu by vůbec ve vztahu být nemělo. Dva by měli být pro to, aby si pomáhali, ne aby se omezovali.

Barbora Mottlová v kalendáři CF MOTO 2020

Jak často pracujete na svém těle? Kolikrát týdně chodíte do fitka?

Ode dneška zase najíždím na pořádný režim, abych se zase dala do formy, která je dost pryč. Každý den se dost hýbu, hodně chodím, na jevišti také člověk dost spálí kalorie. V hlavě mi docela dost věcí šrotuje, tak i tím se mentálně kaloricky vysiluji. Někdy se musím přemlouvat, abych trochu odpočívala, držela se zkrátka.



Ráda sama sebe opečováváte?

Člověk se musí opečovávat, to je jasné. Rozmazlovat se pěkně, dopřávat si. Nekouřím, nepiju, drogy jsem v životě neměla, ani marihuanu, takže já se rozmazluji dobrým jídlem nebo si zajdu na masáž, koupím si nějaký hezký dáreček a udělám si radost.

Máte nějakou oblíbenou neřest?

To je to jídlo! Já na to asi nevypadám, ale třeba úplně miluji tlačenku. Nebo teď jsem měla ještě utopence, než mi před půlnocí zavřeli v hospodě. Miluji pečivo, třeba jenom s máslem. Bůček, knedlíky, zelí, kachnu, no prostě já miluji žrádlo. Jsem prostě strašně žravá. (smích)