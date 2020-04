Během karantény cvičí Barbora Mottlová se svým Mužem roku v ložnici

Chvíli jste mlžili, než jste šli s pravdou ven ohledně vašeho vztahu. Byli jste tedy ze začátku jen kamarády?

Mottlová: Ne, od samého začátku to byl vztah, jen jsme si to zatím chtěli nechat pro sebe. Nemusel to hned každý vědět. Naši kamarádi a rodina to věděli od začátku. Pak už to ale tajit nešlo a konec konců nebyl k tomu ani důvod.

Kdy jste o svém příteli slyšela poprvé?

Mottlová: Poprvé sem postřehla, že nějaký Kůrka existuje, když mi o něm říkala kamarádka, jak je strašně krásný. Potom jsem ho zahlédla naživo na jedné pražské přehlídce, kam jsme byli oba pozváni jako hosté. Asi týden na to jsem se s ním potkala na jiné přehlídce, kde už jsme oba účinkovali, tam už přeskočila jiskra.

A vy jste kdy zaregistroval Báru?

Kůrka: Úplně poprvé to bylo v seriálu Pouť a říkal jsem si: Ty jo, to je nádherná ženská! O týden později jsem se s ní dal do řeči na již zmíněné přehlídce. Hned jsem se zamiloval.

Myslíte, že karanténa prověří váš vztah?

Mottlová: Jsme spolu častěji než obvykle, ale myslím si, že se nezabijeme. Naopak si sebe daleko více užíváme. Vymýšlíme pořád nějaké blbosti, natáčíme vtipná videa, abychom pobavili i ostatní.

Jak žijete během nouzového stavu?

Mottlová: Jak už jsme řekli, snažíme se zabavit, co to jen jde. Chodíme i na brigády, protože ani jeden z nás teď nemá příjem a radši něco děláme, než abychom brečeli doma. Pravidelně cvičíme podle cyberobics. Pepu to tedy nebaví tolik jako v posilovně John Reed, kde působí jako trenér, ale nějak se udržovat musí, aby po skončení nařízení mohl vyběhnout na molo s pekáčem buchet a ne s balonem místo břicha.

Co je největší adrenalin všedního dne?

Kůrka: Asi jako pro každého nám není příjemné vycházet ven a vidět prázdné ulice, nebo lidi v rouškách.

Josef Kůrka a Barbora Mottlová (19. března 2020)

Oba jste nadšení fanoušci fitness. Posilovny jsou však zavřené. Jak to řešíte?

Mottlová: Chodíme běhat, děláme doma kliky a dřepy, jinak se toho moc dělat nedá, tak to prostě je a my to respektujeme. Jsou horší věci na světě než zavřená fitka. Navíc si myslím, že si s Pepou krásně zacvičíme i v posteli… třeba při stlaní. (smích)

Odvážíte se stoupnout si na váhu, nebo jste ji preventivně zamkli?

Kůrka: Baruška se neváží a já na ni chodím pravidelně, protože chci nabrat a nemůžu si dovolit zhubnout. Mám aktuálně přes sto kilo a chci ještě minimálně o deset více. Vážím se tedy každý den.

Vy jste byl i v pořadu MasterChef. Co teď pro přítelkyni nejraději tvoříte v kuchyni?

Kůrka: Přiznám se, že máme doma zásobu hovězího masa. Jak už jsem říkal, chci nabrat. A proto dělám hovězí steaky s rýži nebo bramborem. Musím ale říct, že častěji vaří Baruška. Moc hezky se o mě stará.

Jak se cítí herečka, která nemůže hrát?

Mottlová: Ano, každý den pracuji na zpěvu, plánuji projekty do budoucna, které mě můžou posunout zase o něco dál. Hraní miluji a moc mi chybí. Ale tato situace je velice vážná a musíme ji respektovat. Ovšem už se těším až předstoupím před obecenstvo a budu moci zase hrát.

Byli jste zvyklí chodívat pravidelně do kina. Děláte si filmové večery?

Mottlová: To je pravda. Ale zase se budeme více těšit do kina, až toto skončí. Nebudeme to brát jako samozřejmost. Jinak občas koukneme na nějaký film. Pepíka baví ty úplné béčkové horory, a to já nesnáším. Bojím se. Koukáme na Kobru 11, nebo na Co na to Češi.

Barbora Mottlová a Josef Kůrka (19. března 2020)

Také patříte mezi lidi, kteří karanténu využívají například k důkladnému uklízení bytu?

Mottlová: Ne, tak toto se nám zatím zdárně vyhýbá.

Chtěli byste něco vzkázat ostatním, kteří možná momentální situaci moc nezvládají?

Mottlová: Je to jen krátká etapa našeho života, za pár dní se tomu všichni zasmějeme v hospodě nad půllitrem piva. Možná si pak všichni budeme vážit více věcí, co nám přišly doteď jako samozřejmost.

Co máte v plánu po uvolnění omezení a zlepšení situace?

Kůrka: Já půjdu do posilovny, a pak do hospody na pivo. Ale možná tu posilovnu vynechám.

A vy coby herečka?

Mottlová: Těším se na vše, ale hlavně na moji práci, která je zároveň i můj největší koníček. A pak hned půjdu za Pepíčkem do hospody, aby se moc neopil.

Máte vytipovaná místa na dovolenou, kdybychom ještě nemohli cestovat do zahraničí?

Kůrka: No jasně, Barušky maminka má super bazén a zahradu, takže Hostivař. A jinak Mácháč to jistí, ne?