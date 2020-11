Jsem cholerik, větší průšvihy řeší raději manžel, říká Hrzánová o Holubovi

„Lišíme se v mnoha věcech. Jinak bychom spolu nevydrželi. Já jsem takový samoléčený cholerik, jsem prudší a rychlejší než Radek. Léčila jsem to duševní prací, cvičením a jógou. Ta mě zklidnila,“ přiznala Bára Hrzánová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Tím, kdo řeší krize, je prý vždy raději její životní partner Radek Holub. „Když je potřeba někoho hodně rychle poslat do určitých mezí, řeším to já. A když je průšvih větší, řeší to vždy Radek a já ho lehce mírním. Proč? Když já někoho bouchnu, a to už tedy dlouho nedělám, tak je to spíš legrační. Ale kdyby někoho bouchl on, tak ho zabije,“ vysvětluje herečka.

„To je pravda. Dělal jsem řecko-římský zápas. Umím chytnout za hlavu, bouchnout a hodit,“ potvrzuje Holub. Doma ale herec své techniky neprovozuje a momentální domácí diskomfort řeší prý nejčastěji odchodem z bytu.

„Bára se například učila rok a půl na trumpetu, bylo strašný to poslouchat. Kočka zalezla pod skříň, pes vyl... Musel jsem vzít vždycky Pepinu, to je naše fenka, a jít se projít tak kilometr a půl do lesa. To vážně nešlo,“ přiznal Radek Holub, kdy mu doma bylo opravdu ouvej.