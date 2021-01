Herce nařkli z deviace a kanibalismu, teď zrušil natáčení s Lopezovou

„Nebudu reagovat na tyto kraviny, ale ve světle brutálních a podvržených online útoků proti mé osobě nemohu teď s čistým svědomím opustit své děti na čtyři měsíce, abych natáčel film v Dominikánské republice. Lionsgate mě v tom podporuje a jsem jim za to vděčný,“ stojí v prohlášení Armieho Hammera.

Pro svůj krok se rozhodl i kvůli zprávám na sociálních sítích, jejichž pravost mají dokazovat i soukromé fotky herce. Podle nich Hammer chtěl po jedné z žen, aby si usekla prst a on ho mohl nosit při sobě v kapse. Dokonce sní o tom, že své sexuální protějšky konzumuje. „Jsem stoprocentně kanibal. Chci tě sníst,“ píše se v jedné ze zpráv, u nichž není ovšem jasné, zda je herec opravdu psal a poslal.

Hercova manželka Elizabeth Chambersová (38), která s ním od léta minulého roku nežije a rozhodla se pro rozvod, médiím přiznala, že je zděšená a zhnusená zároveň. „Jsem naprosto v šoku,“ cituje Chambersovou list Daily Mail.

„Armie je zřejmě zrůda. Spousta těchto žen přišla za Elizabeth, ale ačkoli tomu nechtěla nejprve věřit, teď už ví, že je to pravda. Armie měl druhou osobnost, o níž Elizabeth vůbec nevěděla. Jestli tu byla vždy a on ji tajil, nebo se něco stalo, co ho změnilo, ona netuší,“ cituje deník zdroj blízký hercově ženě.

Hammerova konverzace se sexuálními otrokyněmi se dostala na sociální sítě. Zprávy si s mladými ženami, které se staly jeho oběťmi, psal v letech 2016 až 2020, tedy v manželství se Chambersovou.

Proti Hammerovi promluvila také jeho poslední partnerka Jessica Ciencinová Henriquezová, s níž se vídal loni na podzim. „Pokud stále pochybujete, jestli tyto zprávy od Armieho Hammera jsou reálné, či nikoli, možná byte se měli spíš ptát, proč žijeme ve společnosti, která je ochotná přiznat výhody pochybností násilníkovi, ne jeho obětem,“ napsala Henriquezová na Twitteru.

Armie Hammer na Governors Awards (Los Angeles, 18. listopadu 2018)

Armie Hammer pochází z bohaté rodiny, jeho praděd byl ropný magnát a filantrop Armand Hammer. Žil v prominentních sídlech v Dallasu, na Kajmanských ostrovech nebo v Los Angeles.

Malé role získal v seriálech Veronica Mars, Zoufalé manželky nebo Super drbna. Více se prosadil dvojrolí jednovaječných dvojčat Winklevossových ve filmu o vytvoření Facebooku s názvem Sociální síť.

Na kontě má pak snímky jako J. Edgar, Sněhurka, Osamělý jezdec, Krycí jméno U.N.C.L.E., Dej mi své jméno a letos má mít premiéru remake filmu Smrt na Nilu v režii Kennetha Branagha.