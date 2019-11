Jsem na něho hrdá, říká Beningová o synovi, který se narodil v ženském těle

„Když se narodil, netušili jsme, že má nesprávnou tělesnou schránku, a dali mu jméno Kathlyn. Brzy však vyšlo najevo, že je mužem, a tak začal už ve čtrnácti letech prodělávat patřičnou změnu pohlaví,“ popsala Annette Beningová v rozhovoru pro neziskovou organizaci AARP.

„Já i manžel jsme na něj velmi pyšní. Můj muž o něm říká, že je to jeho hrdina. Nechávám však většinou na synovi, co vše chce o svém soukromém životě říkat do médií. Upřímně řečeno si nemyslím, že je ode mě vůbec správné mluvit v rozhovorech o svých dětech. Ne že bych tedy nechtěla,“ pokračuje herečka.



Beningová přiznala, že jí při rozhovorech s tiskem vadí také sexuální stereotypy. Novináři se jí prý ptají na děti a rodinu mnohem více než jejích mužských kolegů herců, jako by otcovství nebylo stejně důležité jako mateřství.



„Nejsem žádný expert. Ale na ženy se šíleně tlačí, aby byly zároveň sexy i vzdělané a měly úžasný naplňující vztah. Musíte mít samozřejmě také děti a očekává se, že budete při tom všem ještě velmi šťastná a stále usměvavá. To je však nemožné. Nemusíte dělat vše. Prostě od všeho trochu... alespoň jednou za čas,“ dodává herečka.



S manželem, americkým hercem a producentem Warrenem Beattym, žije Annette Beningová již třicet let. Kromě sedmadvacetiletého Stephena mají spolu ještě pětadvacetiletého syna Benjamina, dvaadvacetiletou dceru Isabel a devatenáctiletou Ellu.



VIDEO: Transgender syn Beningové a Beattyho - Stephen Ira: