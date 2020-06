S Pittem jsem se musela rozejít pro dobro našich šesti dětí, tvrdí Jolie

„Rozešla jsem se s Bradem Pittem pro dobro a pohodu celé své rodiny a našich šesti dětí. Bylo to správné rozhodnutí. I nadále se nyní zaměřuji hlavně na to, aby se naše dcery a synové ze všeho, čím prošli, plně zotavili,“ prohlásila Angelina Jolie v rozhovoru pro indické vydání magazínu Vogue a naznačila tak, že děti v posledních letech společného života s Bradem Pittem psychicky strádaly.



Herečka se k rozvodu s hollywoodským idolem poprvé otevřeně vyjádřila po čtyřech letech od jejich rozchodu. V září roku 2016 se od Pitta odstěhovala i se všemi dětmi, které spolu vychovávali a nadále ve střídavé péči vychovávají.

„Někteří novináři zneužívali mého mlčení a děti o sobě v médiích kvůli tomu četly mnoho nesmyslných lží. Ale já jsem jim neustále připomínala, že jen ony samy znají pravdu. Musím říci, že je to šest velmi odvážných a silných mladých lidí,“ říká Jolie.



Herecký pár tři děti adoptoval a tři počal spolu. Angelina Jolie a Brad Pitt vychovávají osmnáctiletého Maddoxe z Kambodži, šestnáctiletého Paxe z Vietnamu, patnáctiletou Zaharu z Etiopie a vlastní děti, čtrnáctiletou dceru Shiloh a jedenáctiletá dvojčata Vivienne a Knoxe.



„Nejdůležitější ze všeho je podle mě mezi rodiči a dětmi otevřená komunikace a sdílení. Se svými adoptovanými děti například nemluvím o mých těhotenstvích, ale o tom, jak úžasné to bylo, najít je a poprvé se jim podívat do očí. Všechny mé děti jsou pro mě obrovským darem. Jsem každý den vděčná za každé z nich a za to, že mi bylo dopřáno být jejich matkou. Přeji si, aby nikdy nezapomněly, kde mají své kořeny, a neztratily samy sebe a silné pouto, které je pojí s jejich rodnými zeměmi a kulturou,“ dodala herečka.



Brad Pitt přiznal loni v prosinci problémy s alkoholismem. „Měl jsem jeden čas opravdu velké problémy s pitím. Utápění se v alkoholu bylo pro mě jediným způsobem, jak na chvíli od všeho utéct. Na spoustu věcí, které jsem v životě udělal, rozhodně nejsem pyšný. Ale byla to velká lekce. Neplakal jsem snad dvacet předchozích let. A teď? Dojímají mě mé děti, přátelé i návštěva míst, kde jsem vyrůstal. Myslím si, že to je opravdu dobré znamení,“ řekl ve velkém rozhovoru pro magazín Interview, ve kterém ho zpovídal herecký kolega Anthony Hopkins (82).