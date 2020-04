Aneta Krejčíková z Ulice je podruhé maminkou, pochlubila se na Instagramu

„Krásné Velikonoce. Přeju vám všem takové záplavy pocitů absolutního štěstí, jako mám poslední dny já,“ napsala Aneta Krejčíková v pondělí na Instagramu k fotografii, na které se drží za ruku se synem Benem a dcerou Antonií.



Herečka známá ze seriálu Ulice nebo show Tvoje tvář má známý hlas měla dceru podle informací Blesku porodit o prvním dubnovém víkendu, narození druhého potomka však dosud oficiálně nekomentovala.

V únoru 2017 se Aneta Krejčíková zasnoubila s přítelem, tělocvikářem a trenérem Ondřejem Rančákem. Mají spolu syna Bena, který se narodil v září 2018.

V minulosti se na sociálních sítích rozepsala o prodělaném traumatu. Její matka prý měla dramatický porod a podle Krejčíkové ji tato událost velmi negativně poznamenala. „Trauma z porodu přišlo kolem mého třináctého roku věku,“ napsala.

„Moje maminka mě rodila v jednadvaceti s třítýdenním zpožděním císařským řezem. V plodové vodě, která byla zkažená, jsem se nějaký čas trávila a hned po porodu mě převezli přes celou Prahu do Motola, kde mě zachraňovali. Mámu připravovali na to, že můžu mít trvalý následky v podobě mentálního handicapu. To chceš slyšet po porodu! Držela mě v náruči až po třech týdnech,“ popsala herečka.

Krejčíková se svěřila s tím, že o celé události nepíše proto, aby sdílela se svými fanoušky srdceryvný příběh se šťastným koncem, ale kvůli tomu, že na porodu podle ní velmi záleží a odvíjí se od něj budoucí vztah matky a dítěte.