Dítě není samozřejmost. I kdyby přišlo nevhod, přivítáme ho, říká Růžičková

„Od rána do večera mám spoustu práce. Starám se o děti a domácnost, spoustu času zabere rekonstrukce, vaření, praní, opravdu se nenudím, na herectví teď nezbývá čas,“ svěřila se Andrea Růžičková v rozhovoru pro pořad Showtime.



Se svým mužem, hudebníkem a výtvarníkem Mikolášem Růžičkou, má herečka dva syny. I když je mateřství podle herečky náročné, dalšímu dítěti by se prý manželé určitě nebránili. „Nikdy jsem nezažila šťastnější životní období než teď. Je to často až na dřeň, ale jak s tou únavou, tak zároveň i s tím štěstím,“ popisuje Andrea Růžičková, která vždy prohlašovala, že by si jednou přála hodně velkou rodinu.

„Každé další miminko je nový život a jsem přesvědčená o tom, že mít dítě není samozřejmost. Pokud by další dítě přišlo, tak i kdyby to bylo v nevhodné situaci nebo ne právě ideálním čase, přivítáme ho s otevřenou náručí,“ říká slovenská herečka a dodává, že velkou životní oporou je pro ni její manžel.

„Pro společné štěstí musíte oba něco dělat. Myslím si, že je třeba být sami k sobě upřímní a k tomu druhému člověku také. Nebát se odhalit své vnitřní strachy. Chce to také dávku empatie, snahu pochopit toho druhého a dát mu prostor,“ popisuje Růžičková svůj recept na šťastné partnerství.



„Čím déle jsem s Andreou, tím více si uvědomuji, že ona je pro mě dar a jak vzácné je, že můžeme spolu být, navzájem se milujeme a je nám spolu hezky,“ dodává její manžel Mikoláš Růžička, který si svou partnerku vzal po tříleté známosti v srpnu 2016.