Mára je v reálu stejný jako v seriálu Slunečná, říká partnerka Lambory

„Jsem zamilovaná. Jsem s Márou spokojená, jsme šťastní. A vlastně jsem ráda, že už je to venku, že jsme spolu, trochu se nám tím i ulevilo,“ řekla Andrea Bezděková pro pořad Showtime.



Modelka a herec se seznámili na sociálních sítích. „Když jsme se pak poznali osobně, dostal mě tím – a to mu také vždycky říkám –, že je to takový rytíř. Okouzlil mě svou trpělivostí a empatií,“ popisuje modelka s tím, že si myslí, že je pravým opakem svého partnera.

„Jsem podle mě úplně pravý opak Máry. Myslím si, že navzájem se tak nějak hezky doplňujeme. Přijde mi, že ten sympaťák, do kterého se spousta žen zamilovala ve Slunečné, tak přesně takový je Marek i ve skutečnosti,“ říká Bezděková.

Marek Lambora má jako hlavní hvězda seriálu Slunečná spoustu fanynek. „Vždycky tvrdím, že nežárlím. Myslím, že nejsem nějak přehnaně žárlivá. Ale když už cítím, že je mi do zelí nakukováno až moc, tak se ozvu,“ vysvětluje modelka, která se nedávno přestěhovala z garsonky do dvoupokojového bytu na Letné. Společně s hercem však zatím nežije. „Nebydlíme spolu. Myslím si, že nám to takto vyhovuje,“ dodala.

Andrea Bezděková chodila v minulosti například s modelem Pavlem Gillernem, se kterým se rozešla po aférce s kolegou Petrem Havránkem. Pak se ukazovala po boku modela Miroslava Dubovického, který nyní čeká dítě s bývalou partnerkou Jaromíra Jágra Veronikou Kopřivovou.

Lamboru spojovali kdysi s herečkou Šárkou Vaculíkovou. Jeho kolegyně ze Slunečné Eva Burešová loni prozradila, že diváci by ji a jejího mladšího seriálového partnera viděli rádi jako pár i ve skutečnosti. Herečka ovšem chodí s šéfkuchařem Přemkem Forejtem.