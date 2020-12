Alžběta II. se dočká dalšího pravnoučete. Bude to Covi, vtipkuje tatínek

„Měl jsem výborný týden. Byli jsme na ultrazvuku a třetí Tindall je na cestě,“ pochlubil se Mike Tindall v podcastu The Good, The Bad & The Rugby.

„Moc bych si přál tentokrát syna. Už mám dvě dcerky, tak by to bylo skvělé. Je mi vlastně jedno, co to bude... ale prosím, ať je to kluk. Co se týká jména, ještě nevíme, jestli to nakonec bude Covi, nebo Covina,“ dodal se smíchem a zavtipkoval s narážkou na aktuální pandemii koronaviru.



Nejstarší vnučka královny Alžběty II. Zara Phillipsová a Mike Tindall se vzali v červenci 2011. Mají dvě dcery, šestiletou Miu a dvouletou Lenu. Před narozením dcery Leny prodělala šampionka v parkourových závodech dva potraty.

Nejhorší moment po prvním potratu přišel podle Phillipsové ve chvíli, kdy musela spolu s manželem smutnou zprávu oznámit celému světu. „Nejvíce se o mě v tu dobu staral můj manžel a starší bratr Peter. Rodina mě v tom nenechala samotnou,“ říká s vděčností královnina první vnučka.

Zjistili jsme tehdy, jak obrovské množství lidí si prožilo to samé“, řekl manžel Phillipsové. „Záchranou pro nás v tu chvíli byla naše dcera Mia. I když jsme byli oba na dně, ona běhala stále kolem a my jsme si uvědomili, jaký v ní máme poklad,“ dodal Mike Tindall.

Neurozeného ragbistu si Zara, která má neurozeného otce, a tudíž přišla o nárok na šlechtický titul, vzala s královniným požehnáním v roce 2011. Zara je dcerou princezny Anny a kapitána Marka Phillipse, olympijského vítěze v jízdě na koni.



Má staršího bratra Petera, který má dvě dcery, Savannah a Islu – nejstarší pravnoučata královny Alžběty II. Zara a Mike žijí s princeznou Annou v Gatcombe Parku v Gloucestershiru.

