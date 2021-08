Žádost o ruku proběhla ve špinavém županu, přiznává Alice Bendová

Jakou plánujete svatbu?

Nevím právě. Mě se na to ptá hodně lidí, jestli plánujeme svatbu. Tak to, že ji plánujeme, je jasné. Ale není to nic konkrétního jako datum a tak. Říkali jsme si, že to bude asi úplně náhodné. Stejně tak, jako byla žádost o ruku. Seděla jsem na sedačce ve špinavém županu. To je fakt hrozné! Zeptala jsem se, jestli nemohl počkat na druhý den, až si vezmu tepláky a tričko. Třeba taky špinavé. (smích) Myslím, že svatba bude v obdobném duchu. Že to bude takové nečekané, určitě s dětmi, spíše někde venku jenom tak a pak to zlegalizujeme. Žádná velká svatba.

Vaše sestra peče dorty. Očekáváte, že bude dělat i ten svatební? Je pro vás pokušení mít sestru cukrářku?

Ségra nám peče dorty ke všem narozeninám, svátkům, i pro učitele. Jasně, že to je pokušení. Když udělá tmavý čokoládový a v tom jsou maliny, tak nesežerte to! Ten svatební je ale právě to, že nevíme, jak to bude. Ale určitě uděláme nějakou oslavu, dort samozřejmě bude a bude od ségry.

Kolikrát týdně dřete na postavě, nehledě na dorty?

Teď jste mě úplně tou otázkou… Kdybyste se mě zeptal ročně, tak to pochopím. (smích) Ale týdně? Včera jsem dřela, měla jsem slaninu, krkovičku a tak. Já nedřu, ale teď začínám zase běhat. Mám to tak, že neběhám, pak zase strašně běhám, pak zase neběhám. Celý život.

Takové léčby šokem.

Mám léčby šokem. Vždycky zhubnu, jsem strašně nadšená a z toho nadšení se jdu hodně najíst. No a tím to zase jede.

Alice Bendová s přítelem Michalem Topolem

Léto máte pracovní nebo spíše odpočinkové?

Napůl. Točím dvacet dílů realitního magazínu pro Primu. Mám to ráda, byť cesta Praha–Ostrava je náročná. Pak jedeme ještě Moravu, zase zpátky do Prahy, takže mě čeká 900 kilometrů. Řídím si sama, mě to baví. Vyřídím i plno telefonátů, takže pro mě je to úplně full pracovní den a tak to má být. Pak zase mám třeba tři dny volna a jedeme na vodu. Máme naplánovanou Ploučnici. Je toho docela dost.

Přišla jste podpořit finalistky soutěže Česká Missis. Vy sama býváte často nazývána jako sexy máma?

(smích) Já nevím, jestli sexy máma. To spojení asi úplně ne. Ale co se týká takového toho mého nátisku z filmů, nebo ze seriálů, tak určitě to tak bývávalo. Jestli to tak je, tak jedině dobře.

Podle některých fanoušků stále platíte za filmový sexsymbol.

No to je dobře! Jen ať to vydrží! To je v pořádku.

Do kolika byste byla ráda, aby to vydrželo?

Ono už teď je to trapné, když to přiznám. Ale potom je spíše hezké, když se žena přerodí v něco, co je vnímáno ne přímo jako sexsymbol, ale jako něco hezkého, charismatického, milého. Takto bych to vnímala já.

Alice Bendová (22. července 2021)

Když nám ukážete na kameru prst, tak u vás doma se vařilo?

Nevařilo, u nás doma se kousalo. Poslednímu adoptovanému psovi je jedenáct let a předešlý večer jsem říkala, že Jenda bude kousat. Dělá to, když se vystresuje. Vzali jsme ho na návštěvu a hodně chodili. Je to čivava, tak přeci jen byl unavený. Já pitomá jsem to věděla a přesto jsem ho večer pohladila. A on se mi zakousl do kloubu! Ale jinak je to Jeníček a musíme k němu přistupovat opravdu opatrně.

U vás doma se taky hlavně hubne. Kolik shodil snoubenec a kolik vy?

Vůbec se mi na to nechce odpovídat, ale když už jste se zeptal, tak to řeknu. On shodil šestnáct, má nahoře třeba čtyři. Což mi přijde trošičku dobré, že nabral, protože on byl opravdu docela dost vyrýsovaný. Já jsem shodila asi čtyři a přibrala jsem pět kilo. Takže hezký. Máme doma veselo. Jsem hrozně spokojená se svým tělem, dobrý je to. Teď zase hubnu, protože jedeme na dovolenou. To je pořád dokola.

Máte tedy jednodílné plavky, nebo bikiny?

Já mám burkiny! Pořídila jsem si nový model, černý. Ty zužují až na zem.

Alice Bendová a její partner Michal Topol

Když se vrátíme k České Missis, fandíte soutěžím krásy?

Není to tak, že bych seděla u televize a sledovala to. Ale jsem strašně ráda, že jsem se stala ambasadorem, protože jsou tady i děti. Sama jsem máma, jsou tady normální ženský z masa a kostí, které mají normální práci, jsou sympatické, je mi s nimi dobře. Takže tuto soutěž už vždycky sledovat budu.

Ono je to asi i kumšt vypadat dobře po porodu.

To mi povídejte! Je to kumšt, anebo se to dá třeba dobře skrýt.

Sledujete své kolegyně ze showbyznysu kritickým okem?

Řekla bych, že je nesleduju vůbec. (smích) Ne, že by mi to bylo jedno, to ne. Ale jsou mezi nimi moje známé, nebo kamarádky, které mám ráda, ať jsou takové, nebo makové, dělají to a to. A to ostatní je mi celkem jedno. Není to tak, že bych řekla: „Ježiši, ona má to! No tak to já si to jdu pořídit taky.“ Nebo: „Ona dostala tenhle seriál, a já ne?“

Chodíte ještě na castingy, nebo vám režiséři už volají?

Spíše už volají. Už ani nepamatuju, že jsem byla na castingu. Ale byla! Někdy před dvěma lety jsem určitě byla na něčem a samozřejmě jsem tu roli získala, že jo. (smích) Byly jsme i s dcerou Aličkou a to jsme hrály obě dvě ve Tváři pomsty Petra Hejzlara. Strašně jsme si to užily. Byla to i její první filmová role, kde mluvila, takže jsem se bála za ní, protože byla chudinka nervózní. Pak to tam střihla úplně v pohodě. Tak z toho jsem měla radost.