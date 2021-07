Fotbalista Alex Král požádal v Dubaji o ruku svou dlouholetou přítelkyni

„Ano,“ napsal Alex Král k několika romantickým fotografiím se svou láskou na Instagramu. K popisce přidal emoji zásnubního prstenu a text „svatba za rohem“.



Alex Král a Markéta Havlíčková spolu chodili už na střední škole, oba se netají svou láskou k rychlým autům. Fotbalista si ke svým loňským dvaadvacátým narozeninám nadělil luxusní žluté Lamborghini Huracán, jehož cena se pohybuje kolem pěti milionů korun.

Fotbalista a jeho kráska, která v minulosti jezdila závodně parkur, společně také rádi navštěvují exotické destinace jako například Maledivy, či Thajsko.

Partneři žijí momentálně v Rusku. O záložníka Spartaku Moskva má však zájem například anglický West Ham a bývalý slávista by se přesunu do Premier League nebránil. Snoubence tak možná čeká v budoucnu stěhování.

Český záložník či obránce Alex Král vyrůstal v Brně, kde hrál za Moravskou Slavii a později za Zbrojovku. Jako patnáctiletý přestoupil do pražské Slavie. Došel až do juniorky a pravidelně nastupoval i v mládežnických reprezentacích. V roce 2017 přestoupil do Teplic.

Zaujal přední české týmy i mužstva ze zahraničí, v létě 2018 téměř přestoupil do francouzského Bordeaux, ale transfer zhatila výměna trenéra. A tak se v zimě 2019 vrátil do Slavie. Rychle se prosadil do základní sestavy a v březnu 2019 dostal první pozvánku do reprezentace.

V srpnu pomohl Slavii vybojovat Ligu mistrů a vzápětí přestoupil za 310 milionů korun do Spartaku Moskva. V Rusku hraje pravidelně a před Eurem 2021 o něj byl zájem v Anglii. Podle televizní stanice Sky Sports již jednali zástupci Krále s až pěti kluby Premier League o možném přestupu.

