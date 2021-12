Je šetrný, ale u jídla umí být rozhazovačný, říká o Hámovi manželka

Aleš Háma o hraní s manželkou i lovu

Jak se vám spolu hraje?

Na jevišti jsme s Gábinou v představení Limonádový Joe skoro pořád a líbí se nám to. Režisér Milan Schejbal si s tím, že jsme manželé, trochu pohrál. Třeba v rámci role něco řeknu a Gábině schválně vložil do úst obdivnou větu: Jéé, ten je tak chytrej. Hrajeme spolu poněkolikáté. Zrovna v téhle hře jsme kdysi vystupovali už v Divadle ABC. Nebo jsme se potkali v Pomádě.

K čemu vás Gábina přivedla?

Jako malá chtěla být archeoložkou a dodnes je to její koníček. Já tohle vidění světa, kdy fascinovaně hledíte na ruku se střepem z doby Přemysla Otakara II., nikdy neměl. Ale díky ní jsem archeologii docela propadl.

Co na ní obdivujete?

Je toho víc. Výtvarné cítění. Co všechno zvládá najednou, zatímco já musím všechno dělat postupně. Jak dokáže dávat věci do historických souvislostí. Nebo její obětavost a trpělivost vůči druhým, přičemž kvůli tomu často nehledí na vlastní čas.

Aleš Háma Jeden z nejvytíženějších moderátorů na podzim například provázel obnoveným Českým slavíkem nebo Atletem roku. Každý všední večer uvádí v České televizi soutěž Kde domov můj?. Na kontě má četné divadelní a muzikálové role, věnuje se i dabingu. Je členem hudební skupiny Hamleti. Letos vydal své druhé sólové album.

Kdy si vyčistíte hlavu?

Někdo luští sudoku, jiný lepí letadla, já se nejraději zavřu do pracovny, otevřu víno a skládám si. Někdy vznikne jako první muzika, jindy obráceně. Nebo se i stane, že napíšu sloku a vrátím se k ní třeba po roce. Dokonale si odpočinu i při vaření.

Po kom jste myslivec?

Zatímco k rybařině mě přivedl dědeček, myslivost jsem si vybral sám. Věnuju se jí asi šestým rokem. Jak jsme s rodinou chodili přírodou, všímal jsem si stop, vnímal zvuky, ale nic jsem o tom nevěděl. Tak jsem šel do kurzu. Kamarád mě pak přivedl i k lovu. Co ulovím, to kompletně zpracuju.

Jaký je váš vztah k pohybu?

Nejradši mám chození v přírodě. Dřív jsem dost běhal, ale nikdy jsem se nedostal do fáze, že by mi to přinášelo nějakou extrémní radost. I dneska se občas proběhnu nebo projedu na kole. Ale mám rád, když má ten pohyb nějaký smysl. Takže sednu na kolo a jedu nakoupit. Cestou zpátky mi pak z batohu čouhá pórek.

Proč nejste ve filmu?

Hezká role by mě potěšila, ale přiznávám, že jako režisér bych taky nechtěl, aby mi detektiva nebo nevěrného manžela hrál moderátor vědomostní soutěže, který se denně ptá lidí, odkud přijeli a jaké mají koníčky.

Na co se těšíte?

Na Vánoce. Letos snad jako nikdy, protože podzim byl časově velmi náročný. Těším se, až budu připravovat jídlo pro nás a návštěvy. Rád vypustím z mysli všechny složitosti života.

Gabriela Hámová nejen o seznámení

Jaký byl váš návrat k tanci?

Pan režisér oslovil staré babky tanečnice, dělal s námi totiž Limonádového Joea už asi před dvaceti lety v ABC. Musela jsem zase oprášit provaz. (směje se) Profesionálně jsem se tanci přestala věnovat dávno, ale ze života mi nikdy nezmizel. Trénuju pořád.

Gabriela Hámová Věnuje se především interiérovému designu. Od prosince je v příbramském divadle k vidění v představení Limonádový Joe, v němž hraje i Aleš. Tancem se v minulosti léta živila. Kdysi pracovala například jako asistentka režie a produkční v České televizi. S Alešem se vzali před dvaceti lety, mají dvacetiletého Jáchyma a čtrnáctiletého Mikuláše.

Kdy se na Aleše díváte?

Když jsem doma, hraje mi soutěž Kde domov můj. Spíš ale jako kulisa. Pokaždé se snažím sledovat jeho přímé přenosy. Má rád zpětnou vazbu. Vyslechne si i kritiku, ale většinou si zaslouží pochvalu.

Jak jste oslavili výročí?

Šli jsme sami do kostela obnovit manželský slib s knězem, který nás před dvaceti lety oddával. A pak jsme vyrazili na večeři.

Co rádi podnikáte?

Vezmeme batoh a vyrazíme třeba na druhý konec světa. Vždycky se snažíme, aby se místo vztahovalo k historii lidstva a mělo úžasnou přírodu, kterou máme oba rádi.

Kdy to mezi vámi začalo?

Aleš moderoval s Jakubem Wehrenbergem Eňo–ňůňo na České televizi, já tam dělala asistentku choreografa a tančila. Bylo to takové spontánní. Prostě jsme na sebe počkali před televizí a šli se projít. Krásně jsme si povídali a bylo nám fajn. A je pořád.

Co umí líp než vy?

Rozhodně vařit. Od Aleše je jídlo pokaždé jako v michelinské restauraci. Je to velký gurmán. Rád navštěvuje restaurace po světě a porovnává. Je šetrný, ale u jídla umí být rozhazovačný.

K čemu inklinují děti?

Jáchym studuje prvním rokem fakultu tropického zemědělství, na což bych ho nikdy netipovala. Je to diskutér, takže bych ho spíš viděla v politice, kterou sleduje. Nebo možná jako sportovního komentátora. Mikuláš je takový šťastný extrovert po tatínkovi. Určitě si ho umím představit jako herce nebo muzikanta, protože krásně hraje na klavír. Ale chce být pilotem.

Jak trávíte Vánoce?

Jsme dost konzervativní a vždycky je trávíme s mými i Alešovými nejbližšími. Máme rádi velkou slavnostní večeři s tradičním jídlem. Pak jdeme na půlnoční. A nedržíme půst, dáváme si i dobrý oběd.

Co vaše domácnost a design?

Pořád se mi líbí něco nového, takže to doma neustále předělávám a přestavuju. Alešovi to naštěstí nevadí. Jsem velkou sběratelkou starožitného nábytku, především židlí. Těch se mi doma nahromadilo nějak hodně a už je to tam trochu jako ve skladišti.