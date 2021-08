Řekla ano, pochlubil se zpěvák Albert Černý zásnubami s modelkou

„Můj plán byl jasný: prstýnek a jedno mega překvapení. Krásný, pastelově růžový longboard vyrobený na míru pro Báru legendárním australským shaperem. Protože vím, že má Bára ráda vodu a že miluje surfování stejně jako já, měl jsem v plánu ji na novém surfu zatáhnout na moře se zavázanýma očima a tam ji pásku sundat z očí,“ popisuje dvaatřicetiletý Albert Černý na svém facebookovém profilu.

„Playa Blanca je jedna z nejkrásnějších pláží v okolí města Jaco na Kostarice. Ráno jsme vyšli z hotelu a nad hlavou nám lítali neskutečně barevní papoušci a tukani se žlutým zobákem. Pak začalo strašně lejt. Tohle není úplně ideální počasí pro žádost o ruku. Ale řekl jsem si, že už to prostě musím udělat. Začínal jsem být nervózní,“ vzpomíná zpěvák.

„Tajně jsem si do kapsy u plavek strčil papírovou krabičku s prstýnkem, kterou jsem předtím dal do sáčku na zip. Seděli jsme chvíli na pláži v totálním slejváku a pak nás napadlo si jít aspoň zaplavat – velká romantika, jenom že jsem celou dobu kontroloval, jestli mi prstýnek neodplaval z kapsy někam do moře,“ píše Černý.

„Pak jsem Báru vytáhl na břeh, zavázal jí oči a zatáhnul ji na tom novém surfu zase do vody. Najednou přestalo pršet, vysvitlo sluníčko, Bára si sundala pásku z očí, přečetla do surfu zalaminovaný ručně psaný vzkaz „Will you marry me?“ a já jsem z kapsy vyndal úplně rozmočenou papírovou krabičku s prstýnkem. Byl to pro mě jeden z nejhezčích okamžiků v životě. Řekla ano!,“ dodal muzikant.

Jedenadvacetiletá česká modelka Barbora Podzimková se od dětství věnovala závodnímu plavání. S tím skončila poté, co v roce 2014 vyhrála ve svých patnácti letech finále prestižní světové modelingové soutěže Elite Model Look.



Zpěvák a kytarista Albert Černý byl členem a frontmanem skupiny Charlie Straight (2006–2013), nyní působí ve skupině Lake Malawi. S tou zabodoval u poroty jako český zástupce i na finále hudební soutěže Eurovize 2019. Diváci mohou muzikanta znát také z show Tvoje tvář má známý hlas.