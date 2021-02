Nejde žít s nejlepším kamarádem, říká o rozvodu Hanychová

„Poznali jsme se, když Kubovi bylo dvanáct a mně devět. Byli jsme v Karlových Varech, kde jsme točili reklamu na sušenky. Tam to celé začalo. Pořád nám to ale nevycházelo – buď byl on zadaný, nebo já, pak jsme byli oba zadaní hodně vážně – a v tu chvíli jsme se dali dohromady. Ale nejde žít se svým nejlepším kamarádem. Přišli jsme na to až po osmi letech…“ přiznává bývalá modelka a moderátorka.

Stále ještě nosí snubní prsten i Prachařovo příjmení, přestože je už rozvedená. „Pořád nosím snubák od Kuby. Je hezkej, ale dal mi ho až po svatbě, takže ho nosím jako dárek, ne jako snubák. A ještě pořád jsem Prachařová – už jsem sice rozvedená, ale ještě jsem nestihla přepsat papíry. A možná to ani nestihnu,“ říká.

„Chtěla bych se vrátit ke svému dívčímu příjmení, ale mám na to půl roku oběhnout všechny ty úřady, takže kdo ví, jak se budu jmenovat. Jsem prostě Agáta, to stačí, dokud si nevezmu někoho dalšího,“ dodala s tím, že další svatbu jí ale zatrhla matka Veronika Žilková.

„Dřív mi máma říkala, že rozvod je kolek, který si koupíš za 600 korun na poště. Tak to možná bylo za ní, ale jednak ten kolek je dražší a taky je to na déle. Teď mi radí, abych už si nikdy nikoho nebrala, nebo budeme všichni chudí,“ dodala modelka.