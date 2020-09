Svatba bývá zábavnější, ale rozvod zase rychlejší, říká Agáta Prachařová

„Sluší mi to víc jako svobodné? Nevím. Jedna etapa skončila a život jde dál. Svatba bývá zábavnější, ale rozvod zase rychlejší. No nic, teď jsem rozvedená mamina,“ napsala Agáta Prachařová k fotce na Instagramu a přidala hashtag důležité je zůstat přátelé.

Herec Jakub Prachař na sociálních sítích sdílel fotku se svým advokátem Romanem Jelínkem. „Šťastnější výraz bych těžko hledal. Štěstí je krásná věc,“ napsal herec k snímku ze soudu.

Agáta Hanychová a Jakub Prachař se vzali v roce 2013. O čtyři roky později se jim narodila dcera. Modelka má z předchozího vztahu s bývalým hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou ještě osmiletého syna Kryšpína.

Po spekulacích o problémech v manželství, Agátina matka Veronika Žilková loni potvrdila, že se její dcera rozvádí. Modelka s hercem spolu nežili už delší dobu a oba mezitím měli nové partnery. Jejich rozvod trochu prodloužila koronavirová krize.

Jakub Prachař nedávno v rozhovoru pro Magazín DNES prozradil, že dceru mají s Agátou Prachařovou ve střídavé péči. Přestože je to podle něj občas náročné, připustil, že ho to i baví.

„A řeknu vám, že je to hodně namáhavé, Mia není dítě, které někam postavíte a ono tam zůstane. Když ji mám u sebe, najedu na její režim. Vstává v šest, tak já taky, odpoledne si jde lehnout a já s ní, protože jsem vyřízený. A když jde večer spát, tak já často taky, protože toho mám dost, je to dřina. Jenže když ji nemám, tak se mi po ní zase hned stýská,“ prohlásil. „U chlapů se vztah k dítěti tvoří postupně. Zpočátku je otec k ničemu, prostě nemá prso na kojení. Mimino vás sice nějak vnímá, ale zábavné to začne být až tak okolo dvou let. Takže ano, baví mě to.“