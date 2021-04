Došly jim MILFky, tak asi oslovili mě, říká Elbel o focení pro Playboy

„Řekla jsem si, že jim asi došly už všechny MILFky, tak oslovili mě. Když jsem se dozvěděla, že by mě fotila Alžběta Jungrová, okamžitě jsem souhlasila. Kdy jindy nafotit vkusné snímky pro Playboy než ve čtyřiceti?“ prohlásila Adéla Elbel, jejíž sexy snímky vznikly v divadle Royal.

Adéla Elbel je komička, moderátorka a textařka. Vystudovala nizozemský jazyk a literaturu, v jejím překladu vyšla například pohádka Princ & Princ, román Řezači kamene nebo populární knihy vlámské spisovatelky Griet Op de Beeck. Loni vydala svou knihu Doba temna a s kuchařem Ondřejem Slaninou připravila kuchařku Adéla ještě nevečeřela.

V roce 2006 založila spolu se Zuzanou Fuksovou satirické hudební duo Čokovoko, s nímž v roce 2011 vydala album Hudba. Od roku 2017 vystupuje jako stand-up komička (Na Stojáka, Adéla radí, Noční směna s Adélou a Všechno nejlepší). Pravidelně moderuje brněnskou comedy show Stand-up jako Brno.

Aděla Elbel v magazínu Playboy (květen 2021)

V roce 2019 absolvovala pouť do Santiaga de Compostela. Žije v Brně, je rozvedená a má dvě dcery. Co se vztahů týče, Adéla Elbel o sobě říká, že je „držák“.

„Proto jsem taky vydržela v nefunkčním manželství déle, než jsem musela. Všechno záleží na správném výběru člověka k sobě. Přece jen máme nějaké životní postoje, představy a očekávání, takže je potřeba najít k tomu kompatibilní protějšek. A když vás má navíc ještě přitahovat natolik, že byste si dokázala představit vedle něj dlouhodobě žít, tak to už je docela dřina někoho takového potkat,“ řekla Elbel loni v rozhovoru pro OnaDnes.

„Ježíš, to zní šíleně náročně, ale já si pořád myslím, že když to přijde, tak to prostě jede samo jak na skluzavce. Že i takzvaná ‚práce na vztahu‘ může být jedna velká radost,“ dodala. „U mužů mám ráda zdravé sebevědomí, laskavost a velkorysost. V tom je vlastně ukryté vše. Pokud má zdravé sebevědomí, nemá potřebu se mnou soupeřit, v laskavosti je schované dobré srdce a ve velkorysosti navíc i životní pohoda a nadhled, které taky vedle sebe potřebuji. Neznáte někoho takového? Haha.“