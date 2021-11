Mišík: Chci samostatnou partnerku, která k životu příliš nepotřebuje muže

Objevil jste se v porotě Miss Czech Republic. Jak si takovou roli užíváte?

Není to úplně nejhorší práce. Koukat se na krásné ženy je docela příjemný způsob, jak strávit odpoledne.

Jaká partnerka je pro vás po fyzické stránce ideálem?

Nemám žádná specifika. Kdyby to tak člověk měl, zbytečně by to ohraničil nějakým pomyslným malým rámečkem.

Když pomineme vzhled, jaké by vaše ideální žena měla mít vlastnosti?

Bylo by asi fajn, kdyby to byla inteligentní a sebevědomá žena, která je samostatná a třeba chlapy v životě ani tolik nepotřebuje.

Z vlastní zkušenosti už víte, co obnáší vztah s modelkou. Je to pro muže náročné?

Je to náročné asi jako každý jiný vztah. Jen je to povolání trochu specifické. Nikdy jsem nad tím ale nepřemýšlel tak, že by to bylo něco speciálního.

Jste momentálně zadaný?

Už jsem celkem dlouho single. Mládenecký život si užívám a myslím, že to tak ještě nějakou dobu zůstane.

Aktivně tedy nyní partnerku nehledáte...

Nebráním se ničemu. Ale ještě si užívám mládí a nijak se do ničeho nehrnu.

Jak se vám daří po profesní stránce?

Odjeli jsme koncerty a turné, natočil jsem film a teď se chystám točit další.

Jak tvoříte hudbu? Je to spíše spontánní, nebo plánovaný proces?

Myslím si, že když píšu, je fajn psát o nějakém období, které člověk zažil a pak ho může reflektovat. Na psaní potřebuji spíš klid. Zavřít se někam, kde je ticho a nikdo mě tam nějak extrémně neruší. Pak ty nápady přijdou.

Jak trávíte volný čas mimo hudbu a natáčení?

Hudba je moje hobby. Je to koníček a zároveň práce. Je pro mě na prvním místě a vyplňuje veškerý můj čas. Kromě muziky někdy třeba také rád večer vařím. Je to pro mě jeden ze způsobů meditace.

Co rád vaříte?

Neříkám, že toho umím hodně. Ale pár receptů, které umím, dělám myslím slušně. Mám rád italskou i asijskou kuchyni, základy zvládám docela dobře.

Blíží se období zimních sportů. Máte nějaký oblíbený? Nebo byste raději v zimě utíkal za teplem?

Jsem ten člověk, který je vždycky pod svahem na svařáku a čeká, až všichni dolyžujou. Sjedu to dvakrát a pak mě to přestane bavit.