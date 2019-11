Místo chemie a botoxu jsou lepší kila navíc, myslí si Zuzana Slavíková

„Můj krátký sestřih je ideální variantou při řídnutí vlasů. Naše rodina není moc vlasatá. Je to i praktičtější a jednodušší na údržbu. A pokud se bavíme o vráskách, tak místo chemie doporučuji nějaké to kilo navíc. Díky tomu se mi vyhladila tvář a nemusím řešit nějaký příšerný botox,“ přiznává bez obalu Zuzana Slavíková, která je v krátkém sestřihu téměř k nepoznání.



Herečka chodí jen vzácně do společnosti, a pokud se tak už rozhodne, je to většinou jen kvůli kamarádkám. „Šla jsem si udělat takový ten holčičí den. Kosmetiku jako takovou osobně úplně moc neřeším, ale je pravda, že mám ráda voňavé věci. Ať už to jsou vůně v bytě, nebo čerstvě vyprané prádlo. A tady toho voňavého je opravdu přehršle,“ řekla Slavíková při uvedení vánočních novinek jedné nizozemské značky.

Co se týká Vánoc, spíše než běháním po nákupech je herečka zahlcena prací. „Až do konce roku mám představení v divadle, v rádiu načítám audioknihy, v televizi natáčím. Je toho tak akorát, abych se nenudila,“ říká Slavíková s tím, že když může, také ráda lenoší. „Nejraději si lehnu s knížkou, protože neumím číst vsedě. Nebo si pustím pěkný film a udělám si kávu,“ popsala herečka, jak doma nejčastěji relaxuje.

Zuzana Slavíková přiznává, že není příliš trpělivá. Když si však mohla v obchodě před rozhovorem složit vlastní origami, nebránila se. „Než abych vyšívala, budu raději stěhovat nábytek. Ale origami mě fascinuje už dlouho a nikdy jsem žádné neskládala, takže do toho jsem se s chutí pustila. Chtěla jsem se jen přesvědčit, že to opravdu není nic pro mne,“ dodala.

VIDEO: Zuzana Slavíková v soutěži Nejslabší! Máte padáka!: