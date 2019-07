Tancovala ve StarDance, teď bude v Tváři. Nervózní nejsem, říká Norisová

Diváci se i v další řadě mohou těšit na osm zbrusu nových soutěžících. Mezi nimi bude i Zuzana Norisová, která se nejvíc těší na masky. S tím, že je jedním z účinkujících Tváře, se prý pomalu sžívá. „Zatím převládají pozitivní pocity, nervozita se naštěstí ještě nedostavila. Těším se vždy, když přichází nějaká radostná práce. Teď mi najednou docvakává, že se to asi právě děje,“ řekla.

Má také velkou podporu své šestileté dcery Júlie, takže rozhodování, zda nabídku přijmout, pro ni bylo o něco jednodušší. „Dcera mi jen řekla: ’Maminko, určitě do toho jdi, musíš do toho výtahu, já to chci vidět’. Velmi se těší. Spoustu řad jsme sledovaly spolu, měla jsem v nich mnoho známých, například kamarádku Mišku Badinkovou,“ prozradila Norisová

S Michalou Badinkovou, která pátou řadu show Tvoje tvář má známý hlas vyhrála, se Zuzana Norisová dokonce i radila. „Zavolala jsem jí a ona také říkala, ať do toho jdu, že je to fajn,“ dodala herečka, která se před jedenácti lety protančila do finále StarDance, kde nakonec skončila druhá za Danou Batulkovou.

Vítězkou první řady show Tvoje tvář má známý hlas se na jaře 2016 stala herečka Hana Holišová. Na podzim téhož roku vyhrál druhou řadu herec Jan Cina. Herečka Tatiana Dyková, ještě coby Vilhelmová, se stala vítězkou třetí řady Tváře na jaře 2017. Na podzim si pak čtvrtý titul odnesla herečka Berenika Kohoutová. Zatím poslední vítězkou se loni na podzim stala herečka Michaela Badinková.