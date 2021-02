Čaputová promluvila o soukromí. Její fotku nedávno sdílela i Anistonová

„Nebráním se zranitelnosti. Uvědomuji a připouštím si bolest. Ať už tu, která se děje v mém životě, nebo bolest ostatních lidí. Z toho důvodu, abych lépe rozuměla tomu, kde mám být užitečná,“ řekla Zuzana Čaputová v podcastu s názvem V ženskom rode Denníku N.

Během rozhovoru zmínila Čaputová také své dvě dcery. To, jak moc zasáhne její funkce prezidentky do soukromého života celé rodiny, si prý dříve nedokázala představit.

„Nedalo se to odhadnout, jen jsem to tušila. Od začátku jsem se však snažila držet děti stranou od toho, co se děje kolem mě v míře, která jim vyhovuje. I z jejich rozhovorů s jinými lidmi, kterých jsem byla svědkem, vím, že to jejich životem neotřáslo. Jsem za to moc ráda,“ vysvětluje.



„Snažím se dcerám opravdu věnovat. Jsou už ve věku, kdy mi za pár let řeknou ‚Mami, měj se tady hezky, já odcházím žít s partnerem někam jinam‘. Všechny tři jsme v podstatě konstatovaly, že momentálně spolu paradoxně trávíme společný čas možná tak trochu lépe a ‚kvalitněji‘ než předtím,“ říká prezidentka.

Veřejnost má podle Čaputové právo nahlížet do soukromí politika do takové míry, do jaké může soukromý život politika nebo političky ovlivňovat jeho či její výkon veřejné moci a funkce.



„Takový vstup do soukromí považuji za legitimní. V případě, že bych však začala nabývat majetek, který neodpovídá mému příjmu, nebo bych svůj volný čas trávila s lidmi, kteří mají pochybnou trestněprávní a jinou minulost, tak už to není má soukromá záležitost. Soukromý život determinuje to, jak člověk vykonává svou funkci,“ míní slovenská prezidentka s tím, že ona sama se snaží v případě zveřejňování osobních informací řídit intuicí.

13. října 2020

„Občas sdílím fotku ze svého soukromí, aby mě lidé mohli vnímat jako mámu nebo partnerku a ne jen jako prezidentku. Někdy jsou na to dobré reakce, někdy ne,“ dodala Čaputová s tím, že co se týká jejího osobního života, stejně jako všichni ostatní lidé chodí i ona pravidelně běžně nakupovat do obchodu.



Fotografii Zuzany Čaputové a několika dalších ženských světových političek sdílela nedávno na sociálních sítích hollywoodská hvězda Jennifer Anistonová. „Změna ve světě již nastala,“ napsala herečka, kterou jen na Instagramu sleduje přes 36 milionů lidí.

V rámci série, prostřednictvím níž upozorňovala Anistonová na důležitost žen v politice, nechyběla německá kancléřka Angela Merkelová, americká viceprezidentka Kamala Harrisová, norská premiérka Erna Solbergová či prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wenová a další významné ženy současnosti.