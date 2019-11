Kdyby se syn vrátil do Česka, zavřeli by ho do „cvokhausu“, míní Bubílková

„Po vyhazovu z politických důvodů jsem si přivezla z domova tkalcovský stav a tkala jsem koberce a různé přehozy. Ti, co mě vyhodili z rádia, pak chtěli, abych jim pro děti tkala svetry s krajinkami,“ zavzpomínala moderátorka na společné vernisáži výstavy obrazů, modelů a šperků Aleny Cikové a Zuzany Bubílkové s názvem Obrazy v pohybu.



Podle moderátorky může mít tvoření pozitivní vliv i při léčbě různých nemocí. „Máte co dělat a nemyslíte chvíli na to, čím vším procházíte, nebo co máte za sebou. Je pravda, že právě v rámci mé rehabilitace, kdy jsem musela povinně trávit měsíc na lůžku, jsem kdysi začala s navlékáním korálků a tvorbou náramků.“

Po prodělaných chemoterapiích nesměla Zuzana Bubílková kvůli radiaci mezi těhotné ženy a malé děti. „Nemohla jsem vlastně ani do obchodu. Řešila jsem to tak, že jsem byla nějakou dobu doma. Nepustili mě ani za synem do Spojených států, protože na letišti jsem při kontrole začala zvonit. Měla jsem sice průkaz od lékaře, ale byla to ostuda, když mě zaměstnanci odváděli pryč. Ještě půl roku po léčbě mě vždy brali bokem a prohlíželi, zda nevyvážím radioaktivní materiál,“ vzpomíná.

Moderátorce prý před patnácti lety velmi psychicky pomáhal i optimismus syna Tomáše, který s ní o nemoci často nemístně vtipkoval. „Nemoc jsem se snažila moc nepřipouštět. Myslela jsem hlavně na to, jak se zase zapojím do práce. Měla jsem štěstí na typ rakoviny, který je ve více než devadesáti procentech případů léčitelný,“ říká Bubílková.

Nad otázkou, po kom má smysl pro humor, se moderátorka nejprve dlouze zamyslela. „Otec je hutní inženýr, moc toho nenamluví. Ale když něco řekne, některé hlášky stojí to za to, tak možná po něm,“ míní. I dnešní politické dění bere s nadhledem a humorem. „Dívám se na to z pohledu satiry a musím říci, že je to mnohdy velice zábavné.“

Zuzana Bubílková se synem Tomášem (12. března 1999)



Zuzana Bubílková přiznává, že vždy toužila po tom věnovat se zábavě a kultuře. „I do Zákruty jsem šla proto, že to bylo něco jiného. Tehdy řídilo vozy velmi málo žen. Líbilo se mi, když ženská vystoupila z auta, zapálila si cigaretu a práskla za sebou dvířky. Bylo to sexy. Já sama mám řidičský průkaz už od svých osmnácti let. Na maturitní zkoušky jsem tehdy dokonce přišla pozdě, protože jsem jen hodinu předtím dělala řidičák. Sama jsem se vezla i do porodnice, protože můj manžel se tehdy opil,“ říká se smíchem.

Syn Bubílkové Tomáš vystudoval v USA, kde dlouhodobě žije a získal i americké občanství. „Zalíbilo se mu tam natolik, že už ani neuvažuje o návratu. Kdyby přišel se svou optimistickou pozitivní povahou sem, tak by ho dali do ‚cvokhausu‘ s tím, že není normální,“ myslí si moderátorka.



„Syn tam přišel s jedním kufrem a sám se dostal na všechny školy, na které chtěl, následně i do automobilek a k filmu. Když tam někdo něco opravdu umí, je velký předpoklad, že se také prosadí. Nedávno byl v Jižní Karolíně a zjistil, že Universal Studios dělali konkurs a hledají někoho, kdo dokáže upravit motor auta na driftování pro film Rychle a zběsile. Přihlásil se a jeho koncept vyhrál. U nás je v podobných vypsaných řízeních většinou již dopředu znám vítěz a ostatní mají smůlu, i kdyby byli sebelepší,“ je přesvědčena Bubílková.



Její syn Tomáš je momentálně šéfem výroby v automobilce se 120 zaměstnanci. Jako trenér se věnuje i tenisu. „Získal dokonce několik patentů. Jako svou absolventskou práci udělal motocykl na tři pohony. Školu dokončil v jednatřiceti. Poté se mu začaly hrnout nabídky, oslovili ho dokonce i z NASA. Daří se mu. I já jsem se kdysi prosadila bez protekce a jsem na to hrdá,“ dodává moderátorka.