Urna s popelem herečky letěla do Maďarska první třídou, měla vlastní sedadlo

Extravagantní diva Gaborová, která poutala pozornost zejména svým životním stylem a devíti manželstvími, si podle von Anhalta přála spočinout v rodné zemi. V Maďarsku je pohřben i její otec.

Urnu se třemi čtvrtinami jejího popela proto dovezl přes Británii a Německo do Budapešti. Využil okno, které se otevřelo v době uzavírání hranic kvůli pandemii covidu-19. Zbylá čtvrtina zpopelněných pozůstatků Gaborové zůstane podle von Anhalta v Los Angeles.



„Měla první třídu, měla své vlastní sedadlo a pas, vše. Byla to její poslední cesta, vždy cestovala první třídou, měla své šampaňské, kaviár,“ uvedl von Anhalt, za kterého se herečka provdala v roce 1986 a s nímž zůstala až do své smrti v prosinci 2016, kdy jí bylo 99 let.

Von Anhalt uložil urnu s popelem Gaborové do hrobu společně s jejími oblíbenými růžovými a žlutými růžemi na hřbitově v maďarské metropoli, kde je pohřbena řada slavných maďarských herců, spisovatelů a básníků. Ceremonii, které se podle agentury DPA zúčastnily desítky lidí, doprovázela hudbou romská kapela.

Zsa Zsa Gaborová (Bel Air, 6. června 1990)

Gaborová se narodila v roce 1917 v Budapešti do bohaté rodiny a ve 30. letech minulého století se stala Miss Maďarska. Za druhé světové války, stejně jako její sestry, odešla do Spojených států. V rodné zemi tehdy nechala svého prvního manžela, tureckého diplomata Burhana Asafa Belgeho. V USA hrála v desítkách filmů a televizních seriálů, mimo jiné ve snímku Moulin Rouge režiséra Johna Hustona z roku 1952 a ve filmu Orsona Wellese Dotyk zla z roku 1958.

Proslavila se však zejména svým životním stylem a četnými aférami a rozvodovými procesy. Vdaná byla celkem devětkrát, jedno z těchto manželství bylo však později anulováno.