R. Kellyho obvinili ze zneužití nezletilých. Byl propuštěn na kauci

Zpěvák, jehož občanské jméno je Robert Kelly, byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Jedno z obvinění se týká videa, které zachytilo, jak má Kelly se 14letou dívkou sex. Druhé podobné video žaloba předložila soudu v pondělí.

„Na videu dívka opakovaně oslovuje pana Kellyho ‚taťko‘. Pan Kelly je na nahrávce zobrazený při orálním sexu s mladou obětí, jak ho vykonává i přijímá, také je zachycen pohlavní styk a anální sex. Na některých záběrech pan Kelly na mladou dívku močí,“ popsal žalobce nahrávku.

Zpěvák, který byl v roce 2008 zbaven obvinění z šíření dětské pornografie, jakýkoli prohřešek popírá. Před soudem téměř nepromluvil, potvrdil jen své osobní údaje. Další stání soud nařídil na 22. března.



Kellymu byl už o víkendu odebrán pas a zakázán kontakt s kýmkoliv, kdo je mladší 18 let.



Držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n’ Grind, I Believe I Can Fly a duet I’m Your Angel s Céline Dion. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.