R. Kelly opustil vazbu, dluh na alimentech za zpěváka někdo zaplatil

Ve vazbě Kelly strávil již víkend v únoru. Dostal se do ní poté, co byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití čtyř dívek, z nichž tři byly nezletilé. Vinu odmítá. I v tomto případě kauci 100 tisíc dolarů nezaplatil Kelly, ale jistá Valencia Loveová (47), která se k částce přihlásila.



Zda Loveová dluh za Kellyho uhradila i nyní, známo zatím není. Žena, které v Chicagu patří restaurace, nicméně redaktorce stanice Fox 32 News sdělila, že peníze ve skutečnosti nebyly její. Komu patřily, ale neupřesnila.

Sám Kelly tvrdí, že je bez peněz a že mu z účtů byly ukradeny. Jeho právní zástupce podle CNN za zdroj finančních problémů označil mimo jiné špatné hospodaření, špatné smlouvy a také lidi, kteří zneužili zpěvákovu důvěru. Peníze dluží mimo jiné i na nájemném.

Držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n’ Grind, I Believe I Can Fly a duet I’m Your Angel s Céline Dion. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.